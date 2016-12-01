Польша рисковала, когда 25 лет назад признала независимость Украины – польский политик

Коваль убежден, что украинцам и полякам нужно еще многое сделать для улучшения отношений.

Коваль объяснил, чем угрожает Польше дестабилизация Украины. Facebook/Paweł Kowal

Бывший евродепутат оти председатель совета партии "Польша вместе" Павел Коваль напомнил, что сегодня исполняется ровно 25 лет, как Украина на референдуме выбрала выход из состава СССР и независимость.

Перед награждением премией имени Ежи Гедройца, которую вручает газета Rzeczpospolita, он сказал изданию, что Варшава тогда очень рисковала, признавая самостоятельность нового украинского государства. Поскольку Польша на то время не была ни членом НАТО, ни Евросоюза, однако она все равно решила признать независимость Украины.

Сегодня, по словам Коваля, Россия ведет агрессивную внешнюю политику, чтобы дестабилизировать восточноевропейский регион.

"Цель России в том, чтобы ослабить государства между Польшей и Россией, а также ослабить ЕС. Это может привести к тому, что Польша снова станет лакомым куском. Это противоречит нашим интересам. Восточная политика всегда была решающей для нашего будущего", - сказал польский политик.

Коваль добавил, что Варшаве следует больше работать над построением сильных отношений с Беларусью и Казахстаном. Однако, по его мнению, также предстоит еще и большая работа над улучшением отношений с Украиной.

"Настоящим вызовом будет задача придать новый импульс отношениям с Украиной. Нам не хватает институциональной прослойки", - сказал польский политик, добавляя, что сегодня политические отношения между странами хорошие. Но надо также улучшить и отношения между польским и украинским обществами.

Недавно в МИД Польши заявили о возможности российской агрессии. В частности, министр иностранных дел Витольд Ващиковский пояснил, что тревогу вызывает агрессивное поведение России, которая может свидетельствовать о желании Москвы построить новую империю. И Польша тоже может стать ее жертвой.

Напомним, ранее Министр обороны Польши Антоний Мацеревич сообщил о подготовке бригад войск территориальной обороны Польши для защиты от российской агрессии. Этому предшествовало размещение ракетных комплексов "Искандер" в российской Калининградской области, которая граничит с Польшей и Литвой.