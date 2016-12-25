Польша подписала контракт на закупку у США новейших ракет класса "земля-воздух"

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Поставки новейшего ракетного вооружения в Польшу начнутся уже в следующем году.

Польша подписала контракт на закупку новейших ракет из США ostrana.ru

и США подписали соглашение о покупке ракет JASSM Extended Range с радиусом действия почти 1000 км, сообщили в Министерстве обороны Польши в субботу, 24 декабря, отмечает издание Money.pl . Стоимость контракта составляет 940 миллионов злотых.

"На днях было подписано соглашение между представителями Польши и США, что гарантирует предоставление Польше ракет JASSM Extended Range – современного ракетного оружия с радиусом действия порядка 1000 км", - сообщили в Минобороны Польши.

По информации Агентства оборонной безопасности и сотрудничества США (DSCA), предоставленной в ноябре, Государственный департамент США согласился с возможностью поставки Польше воздушных управляемых ракеты JASSM-ER. Они предназначены для разрушения наземных целей на расстоянии тысячи километров.

Согласно данным DSCA, Госдеп США дал согласие на поставку 70 боевых ракет JASSM-ER, восьми комплектов обучения и двух тренажеров для отработки их использования. По неофициальной информации РАР, Польша намерена приобрести 40 боевых ракет.

Информацию о покупке ракет подтвердил министр обороны Польши Антоний Мацеревич.

Ракеты Extended Range (JASSM-ER) класса "земля-воздух" обеспечат комплектацию польских самолетов F-16. Производителем ракет и самолетов является компания Lockheed Martin. Польша стала первой в мире страной за пределами США, которая подписала контракт на закупку JASSM-ER. Поставки ракет должны начаться в следующем году. Эти ракеты также закупили Австралия и Финляндия.

В декабре 2014 года Министерство обороны Польши подписало контракт на ракеты JASSM в базовой версии AGM-158A с дальностью стрельбы до 370 км. Контракт был заключен на сумму около 250 млн долларов США, поставка включала в себя 40 ракет, а также контрольно-измерительное оборудование и тестер, необходимые для интеграции ракеты в истребитель.

Ракеты JASSM даже в базовой комплектации являются очень эффективным и высокоточным оружием, позволяющим быстро отразить атаки потенциальных противников. За что уже получили в Польше название "сдерживающих клыков Туска". Тем не менее, военные эксперты сомневаются в том, что эти "зубы" можно будет эффективно использовать в условиях польских реалий.

"У нас нет своей собственной системы идентификации целей. Нет инструментов для того, чтобы "видеть" на сотни километров. Нет прозрачной системы принятия решений о применении такого оружия", - отметил военный эксперт Войцех Лузак.

В настоящее время страной используются знания и оборудование союзников Польши, в том числе 4-х итальянских разведывательных спутников.

"Это означает потерю драгоценного времени для уведомления о такой просьбе (просьбе воспользоваться одним из итальянских спутников – ред.) в условиях, когда решение должно быть принято немедленно", - подчеркнул Лузак.

Напомним, 11 декабря в Польше стартовали учения совместной Литовско-польско-украинской бригады "Common Challenge – 16". Во время проведения учений штаб бригады планировал доказать готовность принять на себя командование тактическими подразделениями и профессионально управлять ими во время проведения операций по кризисному реагированию и операций миротворческого характера.

Ранее в Польше приступили к формированию Войск территориальной обороны в целях увеличения обороноспособности страны в условиях возрастающей российской угрозы. "Войска территориальной обороны являются самым эффективным способом противодействия или осложнения такого рода действий со стороны Российской Федерации", - отметил министр обороны Польши Антоний Мацеревич.