Польша подписала контракт на закупку у США новейших ракет класса "земля-воздух"

Поставки новейшего ракетного вооружения в Польшу начнутся уже в следующем году.
"На днях было подписано соглашение между представителями Польши и США, что гарантирует предоставление Польше ракет JASSM Extended Range – современного ракетного оружия с радиусом действия порядка 1000 км", - сообщили в Минобороны Польши.
По информации Агентства оборонной безопасности и сотрудничества США (DSCA), предоставленной в ноябре, Государственный департамент США согласился с возможностью поставки Польше воздушных управляемых ракеты JASSM-ER. Они предназначены для разрушения наземных целей на расстоянии тысячи километров.
Согласно данным DSCA, Госдеп США дал согласие на поставку 70 боевых ракет JASSM-ER, восьми комплектов обучения и двух тренажеров для отработки их использования. По неофициальной информации РАР, Польша намерена приобрести 40 боевых ракет.
Информацию о покупке ракет подтвердил министр обороны Польши Антоний Мацеревич.
Ракеты Extended Range (JASSM-ER) класса "земля-воздух" обеспечат комплектацию польских самолетов F-16. Производителем ракет и самолетов является компания Lockheed Martin. Польша стала первой в мире страной за пределами США, которая подписала контракт на закупку JASSM-ER. Поставки ракет должны начаться в следующем году. Эти ракеты также закупили Австралия и Финляндия.
В декабре 2014 года Министерство обороны Польши подписало контракт на ракеты JASSM в базовой версии AGM-158A с дальностью стрельбы до 370 км. Контракт был заключен на сумму около 250 млн долларов США, поставка включала в себя 40 ракет, а также контрольно-измерительное оборудование и тестер, необходимые для интеграции ракеты в истребитель.
Ракеты JASSM даже в базовой комплектации являются очень эффективным и высокоточным оружием, позволяющим быстро отразить атаки потенциальных противников. За что уже получили в Польше название "сдерживающих клыков Туска". Тем не менее, военные эксперты сомневаются в том, что эти "зубы" можно будет эффективно использовать в условиях польских реалий.
"У нас нет своей собственной системы идентификации целей. Нет инструментов для того, чтобы "видеть" на сотни километров. Нет прозрачной системы принятия решений о применении такого оружия", - отметил военный эксперт Войцех Лузак.
В настоящее время страной используются знания и оборудование союзников Польши, в том числе 4-х итальянских разведывательных спутников.
"Это означает потерю драгоценного времени для уведомления о такой просьбе (просьбе воспользоваться одним из итальянских спутников – ред.) в условиях, когда решение должно быть принято немедленно", - подчеркнул Лузак.
Напомним, 11 декабря в Польше стартовали учения совместной Литовско-польско-украинской бригады "Common Challenge – 16". Во время проведения учений штаб бригады планировал доказать готовность принять на себя командование тактическими подразделениями и профессионально управлять ими во время проведения операций по кризисному реагированию и операций миротворческого характера.
Ранее в Польше приступили к формированию Войск территориальной обороны в целях увеличения обороноспособности страны в условиях возрастающей российской угрозы. "Войска территориальной обороны являются самым эффективным способом противодействия или осложнения такого рода действий со стороны Российской Федерации", - отметил министр обороны Польши Антоний Мацеревич.ZN.UA