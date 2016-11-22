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Польша отправит танковую роту для усиления батальонной группы НАТО в Латвии

22 ноября в 09:20

Канадские военные составят основу батальонной группы НАТО в Латвии.

армия Латвии
Основу батальонной группы НАТО в Латвии составят канадские военные
Минобороны Польши отправит танковую роту для усиления батальонной группы НАТО, которая разместится в Латвии, сообщает Wiadomosci. 

Эта информация была подтверждена Минобороны Польши в коммюнике по итогам участия польской делегации в международной конференции Halifax International Security Forum (HISF), проходящей в Канаде. 

Основу батальонной группы НАТО в Латвии составят канадские военные. 

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Ранее стало известно, что в Латвии на территории бывшего военного городка Кароста будет создана военная база и порт для кораблей НАТО.

Развитие военной базы в Лиепае будет разбито на два этапа. На первом планируется возвести казармы, здание штаба, столовую, склады, медицинский центр, спортивный комплекс, ремонтную мастерскую, транспортные боксы и т.д. На втором этапе будут построены склад боеприпасов, заправочная станция, пристани и другие объекты. 

По материалам: Интерфакс
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Тэги НАТО Латвия Польша Канада
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