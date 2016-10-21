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Польша опубликовала видео встречи Путина и Туска в день Смоленской катастрофы

21 октября в 19:28

Вместе они осматривают место катастрофы в сопровождении нескольких десятков человек.

Смоленская трагедия
Туск, Путин и Шойгу совместно осматривали место крушения Ту-154
podrobnosti.ua
Министерство обороны Польши опубликовало видео встречи бывшего премьер-министра Дональда Туска с Владимиром Путиным (на тот момент глава правительства РФ) и Сергеем Шойгу (занимал должность главы МЧС) в день катастрофы Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году.

На записи Путин и Шойгу в сопровождении десятков человек, рассказывают Туску, что случилось с самолетом польского президента. При этом они осматривают место катастрофы.

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Напомним, 10 апреля 2010 года, неподалеку от военного аэродрома под Смоленском в РФ разбился самолет Ту-154М с польским президентом Польши Лехом Качиньским и представителями политической, военной и культурной элиты Польши. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.

Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Но в 2015 году новые власти Польши вернулись к этой теме. А в начале марта 2016 года было возобновлено расследование по факту крушения самолета.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Польша катастрофа самолет Путин Шойгу
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