Польша опубликовала видео встречи Путина и Туска в день Смоленской катастрофы

Вместе они осматривают место катастрофы в сопровождении нескольких десятков человек.
На записи Путин и Шойгу в сопровождении десятков человек, рассказывают Туску, что случилось с самолетом польского президента. При этом они осматривают место катастрофы.
Напомним, 10 апреля 2010 года, неподалеку от военного аэродрома под Смоленском в РФ разбился самолет Ту-154М с польским президентом Польши Лехом Качиньским и представителями политической, военной и культурной элиты Польши. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.
Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Но в 2015 году новые власти Польши вернулись к этой теме. А в начале марта 2016 года было возобновлено расследование по факту крушения самолета.ZN.UA