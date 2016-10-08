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Польша обеспокоена размещением "Искандеров" в Калининграде

8 октября в 16:39

Такие ракеты могут переносить ядерные боеголовки.

Искандер
Ракеты «Искандер-М» имеют радиус действия от 50 до 700 километров
masterok.livejournal.com

Министерство национальной обороны Польши обеспокоено сообщениями о передислокации в соседнюю Калининградскую область ракет "Искандер".

"Последние действия Российской Федерации вызывают большую обеспокоенность и мы берем во внимание все сообщения, среди них и те, что указывают на возможное присутствие ракет "Искандер" и то даже, возможно, в какой-то специальной конфигурации на территории Калининградской области", - сказал министр обороны Польши Антони Мацеревич.

Он также отметил, что Польша уже давно следит за подобными действиями со стороны РФ.

В свою очередь, министерство обороны РФ подтвердило переброску ракет "Искандер-М" в Калининградскую область.

По словам официального представителя минобороны РФ Игоря Конашенкова, ведомство не делало большого секрета из переброске "Искандеров" под Калининград, использовав ее для уточнения параметров одного из американских военных спутников.

Конашенков добавил, что ракетные комплексы "Искандер" не раз перебрасывались в Калининградскую область, и российские военные продолжат это делать в будущем в рамках боевой подготовки.

Ракеты "Искандер-М" имеют радиус действия от 50 до 700 километров, то есть из Калининградской области они могут достичь целей как в Варшаве, так и в Берлине. Эксперты не исключают, что такие ракеты могут переносить ядерные боеголовки.

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В четверг, 6 октября, сообщалось, что ракетные соединения Западного и Восточного военных округов РФ, оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", подняли по тревоге в рамках военных учений.

По материалам: ZN.UA , ТАСС , Радио Польша ,
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Тэги ракета Польша Искандер Россия министерство
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