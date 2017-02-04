Польша не согласится на снятие санкций ЕС против России - премьер

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По словам Шидло, санкции нельзя снимать, пока не изменится политика Кремля.

Польша не согласится на снятие санкций ЕС против России, пока не изменится политика Москвы meatbull / Depositphotos

Во время неформального саммита Евросоюза в мальтийской Валетте премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что позиция ее страны в отношенииявляется решительной и неизменной.

"Нельзя забывать, что введение санкций против России было прямым следствием политики Москвы, которая нарушила международные законы. Мы не согласимся на снятие санкций, пока не изменится политика Кремля", - заявила Шидло, передает Rzeczpospolita

Польский премьер добаивла, что нельзя говорить об отмене санкций и подчеркнула, что во время встречи премьер-министров Вышеградской группы было заявлено о том, что ни одно из государств не будет предлагать отмену санкций в отношении России.

Ранее сообщалось, что комитет по иностранным делам эстонского парламента планирует призывать ужесточить позицию по отношению к России из-за событий в Украине на заседании Совета по иностранным делам Европейского Союза, которое состоится 6 февраля.