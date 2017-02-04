Польша не согласится на снятие санкций ЕС против России - премьер

По словам Шидло, санкции нельзя снимать, пока не изменится политика Кремля.
"Нельзя забывать, что введение санкций против России было прямым следствием политики Москвы, которая нарушила международные законы. Мы не согласимся на снятие санкций, пока не изменится политика Кремля", - заявила Шидло, передает Rzeczpospolita
Польский премьер добаивла, что нельзя говорить об отмене санкций и подчеркнула, что во время встречи премьер-министров Вышеградской группы было заявлено о том, что ни одно из государств не будет предлагать отмену санкций в отношении России.
Ранее сообщалось, что комитет по иностранным делам эстонского парламента планирует призывать ужесточить позицию по отношению к России из-за событий в Украине на заседании Совета по иностранным делам Европейского Союза, которое состоится 6 февраля.Rzeczpospolita