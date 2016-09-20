Польша не признает российские выборы в Крыму

В Варшаве напомнили, что аннексированный российскими войсками полуостров принадлежит Украине.
При этом в ведомстве напомнили, что Польша вместе с мировым сообществом осудила вторжение войск России на полуостров в марте 2014 года.
"Сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины остаются ключевыми условиями для мирного решения российско-украинского конфликта", - цитирует издание Rzeczpospolita комментарий польского МИД.
"В этом контексте выборы депутатов на оккупированных территорий ставит под вопрос легитимность самих выборов", - подчеркнули в Варшаве.
Тем временем Великобритания также не сочла законными российские выборы в анексированном Крыму.
Проведение выборов в Госдуму РФ на территории Крыма не признают страны Запада. О непризнании легитимности их проведения и результатов уже заявили, в частности, Канада и Франция. Подобную позицию также занял Европарламент.
Ранее в МИД Украины заявили, что украинская сторона решительно осуждает организацию на оккупированном Россией Крымском полуострове выборов в Государственную думу РФ и будет добиваться включения их участников и непосредственных организаторов в санкционные списки.ZN.UA