Польша не поддержит переизбрание Туска главой Евросовета

МИД страны не видит результатов работы еврочиновника на благо Польши.

Глава МИД Польши не видит пользы для страны от пребывания Дональда Туска на посту главы Евросовета Agencja Gazeta

Нынешний президентДональд Туск не может рассчитывать на поддержку правительства Польши, если захочет переизбраться на новый срок, сообщает " Европейская правда " со ссылкой на издание Rzeczpospolita

"До сих пор нам не за что его поддерживать. Его последний визит в Польшу не принес ничего полезного. Я принимал участие в его разговоре с госпожой премьер-министром (Беатой Шидло – ред.) и ничего не узнал. Никакой пользы от него не было", - рассказал в интервью польскому изданию глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

Если польский европолитик получит поддержку большинства стран ЕС и не получит ее от Польши, в плохом свете предстанет он сам, а не страна, считает Ващиковский.

"Это не Польша будет выставлена в плохом свете, а Туск. Не могу себе представить, чтобы польский политик мог бы претендовать на какую-нибудь должность в ЕС без поддержки своего государства", - отметил он.

Глава МИД Польши сообщил о том, что баллотироваться на новый срок Туску не стоит.

"Я бы на его месте не отважился. Он не должен претендовать на эту должность без поддержки правительства", - считает Ващиковский.

По словам Витольда Ващиковского, от пребывания Дональда Туска на этой должности Польша "ничего не выигрывает". Политик считает, что глава Европейского совета мог "хотя бы делиться информацией", занимая такой высокий пост.

"Речь идет хотя бы об информировании. Мог бы делиться с нами информацией, предупреждать, лоббировать интересы Польши, но мы этого не ощущаем. Он мог бы продвигать поляков в европейские структуры", - отметил он, - "Пожалуйста, посмотрите, кто работает в окружении Федерики Могерини. Также в окружении Юнкера, Шульца и всех остальных. Нас нет на таких влиятельных должностях".

Дональд Туск, бывший глава оппозиционной партии "Гражданская платформа", почти два срока проработал в должности премьер-министра Польши, и в 2014 году ушел на работу в Европейский совет. Мандат Туска заканчивается в 2017 году, но у европолитика остается возможность повторного избрания на должность.

Напомним, ранее в МИД Польши говорили о необходимо изменения полномочий всех основных структур ЕС — Европарламента, Европейского Совета, Еврокомиссий. По мнению польских чиновников, выход Британии из Евросоюза создает большие возможности для его кардинального реформирования.

Ранее Витольд Ващиковский настаивал на необходимости членства в ЕС шести стран - Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Беларуси и Молдовы. Без стран "Восточного партнерства", европейский проект является незавершенным, во время совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе сообщал глава МИД Польши.