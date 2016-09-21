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Половина русских верит, что Запад простит им войну с Украиной и оккупацию Крыма

21 сентября в 11:59

Отношения с Западом вернутся к состоянию 2013 года и все будет спущено на тормозах, считают граждане Российской Федерации.

Крымнаш
Жители России верят, что все будет спущено на тормозах
Четверть жителей России (27%) ожидают нарастания напряжения в отношениях со странами Запада и новый виток холодной войны "после нынешнего конфликта вокруг Украины и Крыма", свидетельствуют данные сентябрьского опроса "Левада-Центра".

При этом почти половина граждан (48%) верят, что все постепенно будет спущено на тормозах, а "отношения постепенно вернутся к тем, которые были до этого инцидента".

Практически две трети опрошенных (62%) придерживаются мнения о том, что России стоит налаживать отношения с США и другими странами. При этом доля россиян, обеспокоенных изоляцией России, по-прежнему значительно ниже числа тех респондентов, кого не волнует такая изоляция страны: 29% против 62% соответственно.

Опрос проведен 9 – 12 сентября 2016 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Погрешность не превышает 3,4%.

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По данным опроса "Левада-Центра", проведенного в августе, негативное отношение к США, Европейскому Союзу и Украине испытывают около 60% жителей России: "очень плохо" и "в основном плохо" к Украине относятся 58% русских, к Европейскому Союзу - 61%, к США – 66%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия отношения США
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