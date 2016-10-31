Половина россиян поддерживают военную операцию РФ в Сирии

Лишь 18% граждан РФ внимательно следят за сирийским конфликтом.

Половина россиян считают, что бомбардировки Сирии следует продолжать Агентство Анадолу

Более половины жителей РФ (52%) положительно оценивают нанесение военно-космическими силами РФ авиаударов в Сирии.

Согласно результатам соцопроса "Левада-центра", проведенного 21-24 октября, 16% опрошенных относятся к проведению в Сирии военной кампании "целиком положительно". Еще 36% относятся к ней "скорее положительно".

26% респондентов относятся к российской операции в Сирии отрицательно, в то время как 23% – затруднились ответить.

Почти половина опрошенных (49%) считает, что РФ должна продолжать вмешательство в сирийский конфликт.

При этом, лишь 18% опрошенных внимательно следят за последними событиями в Сирии, в то время как 64% – "немного знают о них, но не следят за ними пристально".

Соцопрос был проведен 21-24 октября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек в 137 населенных пунктах, методом личного интервью. Статистическая погрешность результатов, для показателей, близких к 50%, не превышает 3,4%.

Напомним, 23 октября войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации возобновили штурм Алеппо после трехдневной "гуманитарной паузы".

За это время эвакуация больных и раненых из сирийского города Алеппо так и не началась, поскольку Организация Объединенных Наций не получила гарантий безопасности.