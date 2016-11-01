Политзаключенный рассказал о жестоких пытках в российской тюрьме

Дадин заявил, что ФСИН снял постановочное видео, на котором ему объявляли взыскания. ФСИН опроверг обвинения и выложил видео, в котором Дадин говорит, что к нему не применялись пытки.

Дадина избивали по четыре раза в день 10-12 человек, били ногами Open Russia

Российский гражданский активист Ильдар Дадин через своего адвоката Алексея Липцерта передал устное заявление жене Анастасии Зотовой, в котором он сообщил о систематических пытках и угрозах в карельской колонии ИК-7, организованных начальством.

"Если решишь опубликовать информацию о происходящем со мной, то попробуй распространить ее как можно более широко. Это увеличит шансы на то, что я останусь жив. Знай, что в колонии ИК-7 действует целая мафия, в которой участвует вся администрация учреждения: начальник колонии — майор внутренней службы Коссиев Сергей Леонидович и абсолютное большинство сотрудников колонии, включая врачей", - говорится в тексте заявления Дадина, которое опубликовала "Медуза".

Он также подчеркнул, что с самого прибытия в колонию 10 сентября 2016 года у него отобрали практически все вещи и подкинули два лезвия, а затем при обыске "нашли" их, чтобы посадить в ШИЗО (штрафной изолятор — ред.)

Дадин отмечает, что такая практика применяется ко всем новым заключенным колонии. В знак протеста он объявил голодовку.

"11 сентября 2016 года ко мне пришел начальник колонии Коссиев с тремя сотрудниками. Они вместе начали меня избивать. Всего избивали за этот день четыре раза, по 10–12 человек одновременно, били ногами. После третьего избиения опустили голову в унитаз прямо в камере ШИЗО", - рассказал заключенный.

На следующий день пришли сотрудники колонии, сковали Дадину руки за спиной и подвесили за наручники. Такое подвешивание причиняет страшную боль в запястьях, кроме того, выкручиваются локтевые суставы, чувствуется сильная боль в спине. Так активист висел полчаса.

Затем сняли с его нижнее белье и сказали, что сейчас приведут другого заключенного, который изнасилует Дадина, если тот не согласится прекратить голодовку.

Со слов Дадина, начальник колонии Коссиев заявил ему, что его еще мало били.

"Если я отдам распоряжение сотрудникам, тебя будут избивать гораздо сильнее. Попробуешь пожаловаться — тебя убьют и закопают за забором", - добавил Коссиев.

В месте с тем Дадина продолжили регулярно избивать по несколько раз в день.

Он также рассказал, что постоянные избиения, издевательства, унижения, оскорбления, невыносимые условия содержания происходят и по отношению к другими заключенными колонии.

"Все дальнейшие взыскания и выдворения в ШИЗО были сфабрикованы и основаны на откровенной лжи. Все видеозаписи, на которых мне объявляли взыскания, — постановочные: перед тем как их снимать, мне говорили, как себя вести и что делать — не спорить, не возражать, смотреть в пол. Иначе говорили, что убьют и никто об этом не узнает, потому что никто даже не в курсе, где я нахожусь", - добавил в своем сообщении Дадин.

Сегодня, 1 ноября, замдиректора федеральной службы исполнения наказаний РФ Валерий Максименко заявил, что применение насилия к активисту Ильдару Дадину не подтвердилось в ходе предварительной проверки ни им самим, ни проведенным медосмотром.

"На данную минуту не установлено ни единого телесного повреждения на Дадине. Сам он это под видеозапись подтверждает. Заключение медицинских работников запротоколировано", — сказал Максименко.

В Москве проходит акция в поддержку Ильдара Дадина. Собравшиеся требуют отставки начальника колонии Сергея Коссиева.

В 2014 году в России появилась статья 212.1 УК РФ "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Дадин, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за участие в оппозиционных акциях, стал первым, кто был осужден по ней.

Приговор Ильдару Дадину был вынесен 8 декабря 2015 года. Его осудили на три года за "неоднократное нарушение установленного порядка проведения собраний". Правозащитники отмечают, что еще недавно это не являлось даже административным правонарушением, и говорят о новом способе давления на гражданских активистов.

До конца сентября 2016 года он находился в СИЗО Москвы и Санкт-Петербурга, однако в прошлом месяце был переведен в ИК-7.

Организация "Мемориал" признала Дадина политическим заключенным.