Политзаключенного Дадина этапировали из российской колонии в неизвестном направлении

Согласно закону РФ, в течение 10 дней после прибытия в новую тюрьму, Дадин сможет уведомить об этом одного из своих родственников.

Дадин провел в карельской тюрьме почти год Радіо Свобода

Заключенного в России общественного активиста Ильдара Дадина, которого в 2015 году осудили за "неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" этапировали из исправительной колонии №7 в карельском городе Сегежа в неизвестном направлении, об этом сообщила его жена Анастасия Зотова.

В российской Федеральной службе исполнения наказаний в регионе сообщили, что Дадина отправили из Карелии в другой регион, однако в какой именно – не сообщают. Согласно закону, в течение 10 дней после прибытия на новое место Дадин сможет уведомить об этом одного из своих родственников. До этого времени его место нахождения остается неизвестным, передает "Радіо Свобода".

Ильдара вывезли из ИК-7 в неизвестном направлении. Не говорят, куда. — анастасия зотова (@Alasta_ven) 5 декабря 2016 г.

Ранее сообщалось, что российский политзаключенный Ильдар Дадин назвал концлагерем исправительную колонию №7 в России и рассказал о пытках в стенах тюрьмы.

Ранее российская правозащитница, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав заключенных Зоя Светова заявила, что украинский политзаключенный Станислав Клых, которого незаконно удерживают на территории РФ, сошел с ума из-за пыток, которые к нему применяли в СИЗО.

Задержанный россиянами 17 марта 2014 украинец Николай Карпюк в интервью ZN.UA рассказал о пытках, которые к нему применяли сотрудники спецслужб РФ, для того, чтобы выбить из него признание в участии в боевых действиях в Чечне в 1994-95 годах.