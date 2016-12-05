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Политзаключенного Дадина этапировали из российской колонии в неизвестном направлении

5 декабря в 11:40

Согласно закону РФ, в течение 10 дней после прибытия в новую тюрьму, Дадин сможет уведомить об этом одного из своих родственников.

Ильдар Дадин
Дадин провел в карельской тюрьме почти год
Радіо Свобода

Заключенного в России общественного активиста Ильдара Дадина, которого в 2015 году осудили за "неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" этапировали из исправительной колонии №7 в карельском городе Сегежа в неизвестном направлении, об этом сообщила его жена Анастасия Зотова.

В российской Федеральной службе исполнения наказаний в регионе сообщили, что Дадина отправили из Карелии в другой регион, однако в какой именно – не сообщают. Согласно закону, в течение 10 дней после прибытия на новое место Дадин сможет уведомить об этом одного из своих родственников. До этого времени его место нахождения остается неизвестным, передает "Радіо Свобода".

 

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Ранее сообщалось, что российский политзаключенный Ильдар Дадин назвал концлагерем исправительную колонию №7 в России и рассказал о пытках в стенах тюрьмы.

Ранее российская правозащитница, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав заключенных Зоя Светова заявила, что украинский политзаключенный Станислав Клых, которого незаконно удерживают на территории РФ, сошел с ума из-за пыток, которые к нему применяли в СИЗО.

Задержанный россиянами 17 марта 2014 украинец Николай Карпюк в интервью ZN.UA рассказал о пытках, которые к нему применяли сотрудники спецслужб РФ, для того, чтобы выбить из него признание в участии в боевых действиях в Чечне в 1994-95 годах.

По материалам: Радіо Свобода
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Тэги Россия политзаключенный колония
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1 комментарий
  • Georgii Ivanov Сегодня, 12:13 Да,надо всё таки по-честному встать на защиту его сокамерника, которого Дадин зверски избил до больничной койки.О нём госдеповские правозаступники и все Болотные предпочитают громко молчать. Ни слова об этом несчастном пожилом узбеке и Прокуратура, ФСИН, СКР и вся пресса, - наверное боятся санкции Госдепа. Все только об узнике ,без совестит Ильдусовиче. А ведь ещё до его активных действий на Болоте, в Железнодорожном, он был известен как боксер,качок, и очень хвастался этим перед друзьями. Все считали его настоящим и задиристым бойцом. Даже в институте, где он не доучился металлургии, говорят он хвастался этим перед студентами, и особенно девушками. Старше его по возрасту и слабее,узбек конечно оказался для него в камере удобной спортивной грушей.До ладно б не больно,щадя,оттачивал своё мастерство;нет сначала раздраконил, а потом отыгрался по полной программе,зная, что за этого иностранца никакая пресса и Госдеп, федоткина СПЧ и хельсинская бабка шума подымать не будут.Он похоже и охра Ответить Цитировать Пожаловаться
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