Политический кризис во Франции демонстрирует запрос на изменения в системе – эксперт

Франция переживает политический кризис, подобный 1958 году.
"В 2017 г. кризис немного другой, но так же глубок и разрушителен: исчезла иллюзия могущества должности президента – политика с самыми большими полномочиями, но без "волшебной палочки" для решения проблем в стране, с культом личности, непопулярностью, манией запрещать обсуждение идей и проектов, претензиями на идолопоклонство, политическим нарциссизмом, уклонением от коммуникации, скандалами и занятием вредных политических позиций", – пишет автор.
Куропятник подчеркивает, что как и в 1958-м, партии распадаются. Сейчас Франция должна в корне изменить полномочия президента, премьер-министра и всего правительства, восстановить авторитет законов, природу контроля за конституционностью, место судебной власти в общей системе власти, политическую незаангажированность публичных услуг государства, равноправие в высказывании мыслей, отношения между национальным государством и ЕС. Сейчас озадачена Франция, без харизматичных лидеров и в условиях хаоса избирателей, не имеет четких перспектив выхода из кризиса.
Подробнее о результатах французских президентских выборов читайте в статье Алексея Куропятника "Франция с новым президентом: что дальше?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA