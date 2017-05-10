Политический кризис во Франции демонстрирует запрос на изменения в системе – эксперт

Франция переживает политический кризис, подобный 1958 году.

Францию может ждать существенное изменение политической системы wikirecent.com

Политический кризис во Франции, который происходит сейчас, показывает запрос на изменения в политической системе, как это произошло в 1958 году. Тогда грянул парламентский кризис: отсутствие большинства в парламенте, слабость исполнительной власти, и в результате страна стала неуправляемой. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Алексей Куропятник.

"В 2017 г. кризис немного другой, но так же глубок и разрушителен: исчезла иллюзия могущества должности президента – политика с самыми большими полномочиями, но без "волшебной палочки" для решения проблем в стране, с культом личности, непопулярностью, манией запрещать обсуждение идей и проектов, претензиями на идолопоклонство, политическим нарциссизмом, уклонением от коммуникации, скандалами и занятием вредных политических позиций", – пишет автор.

Куропятник подчеркивает, что как и в 1958-м, партии распадаются. Сейчас Франция должна в корне изменить полномочия президента, премьер-министра и всего правительства, восстановить авторитет законов, природу контроля за конституционностью, место судебной власти в общей системе власти, политическую незаангажированность публичных услуг государства, равноправие в высказывании мыслей, отношения между национальным государством и ЕС. Сейчас озадачена Франция, без харизматичных лидеров и в условиях хаоса избирателей, не имеет четких перспектив выхода из кризиса.

Тем временем, воголосов на выборах президента. Согласно с ними, кандидатуру Макрона поддержали вдвое больше избирателей, чем кандидатуру Марин Ле Пен.

Подробнее о результатах французских президентских выборов читайте в статье Алексея Куропятника "Франция с новым президентом: что дальше?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".