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Полиция задержала в Нью-Йорке 65 участников акции протеста против Трампа

10 ноября в 13:32

Задержания противников Трампа связаны с нарушением общественного порядка и невыполнением требований сотрудников полиции.

Дональд Трамп
Нью-йоркская полиция задержала несколько десятков противников Трампа
Полиция Нью-Йорка задержала как минимум 65 участников протестных выступлений против победы на выборах президента США республиканца Дональда Трампа.

Как сообщает канал NBC, ссылаясь на информацию полиции, большинство задержаний участников акций на Площади Колумба и возле Башни Трампа в Нью-йорке связаны с нарушением общественного порядка и сопротивлением аресту.

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Ранее сообщалось, что в США проходят акции протеста против победы Дональда Трампа на прошедших в стране выборах президента.  В Нью-Йорке участники акции собрались в Юнион-сквер и на площади Колумба, среди прочих их лозунгами стали "Дональд Трамп, уходи, расист, сексист, анти-гей!" и "Не мой президент".

Аналогичные акции протеста состоялись в Чикаго, Филадельфии, Вашингтоне и Бостоне.

По материалам: ZN.UA
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Тэги США президент Нью-Йорк
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