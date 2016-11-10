Полиция задержала в Нью-Йорке 65 участников акции протеста против Трампа

Задержания противников Трампа связаны с нарушением общественного порядка и невыполнением требований сотрудников полиции.

Нью-йоркская полиция задержала несколько десятков противников Трампа

Полиция Нью-Йорка задержала как минимум 65 участников протестных выступлений против победы на выборах президента США республиканца

Как сообщает канал NBC, ссылаясь на информацию полиции, большинство задержаний участников акций на Площади Колумба и возле Башни Трампа в Нью-йорке связаны с нарушением общественного порядка и сопротивлением аресту.

Ранее сообщалось, что в США проходят акции протеста против победы Дональда Трампа на прошедших в стране выборах президента. В Нью-Йорке участники акции собрались в Юнион-сквер и на площади Колумба, среди прочих их лозунгами стали "Дональд Трамп, уходи, расист, сексист, анти-гей!" и "Не мой президент".

Аналогичные акции протеста состоялись в Чикаго, Филадельфии, Вашингтоне и Бостоне.