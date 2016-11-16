Полиция в Афинах разогнала противников визита Обамы

Митингующие хотели сорвать последнее европейское турне американского президента.

В Афинах разогнали митингующих против президента США Русская служба Би-би-си

Полицейским Афин пришлось применить слезоточивый газ и световые гранаты для разгона 3 тыс. протестующих, недовольных приездом в их страну действующего президента США Барака Обамы, сообщает русская служба "Би-би-си".

Около 3 тыс. протестующих, вооруженные бутылками с зажигательной смесью и дубинками для ближнего боя, попытались прорваться через полицейское ограждение, однако правоохранители оттеснили и разогнали участников митинга.

Демонстранты недовольны, что США играет ключевую роль в накапливании Грецией кабальных долгов, а также содействует военными интервенциями в страны Ближнего Востока росту нелегальной миграции из Африки и Азии.

Президент США Барак Обама приехал в Афины, чтобы провести встречу с президентом Греции Прокописом Павлопулосом. Также он провел переговоры с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом.

Барак Обама сейчас находится в своем финальное турне по Европе в качестве президента США, в ходе которого он обсуждает с европейскими партнерами выполнение обязательств, взятых на себя в период его президентства.

Ранне президент США Барак Обама заявил, что победивший на выборах республиканец Дональд Трамп поддерживает обязательства страны в рамках НАТО.

"В разговоре со мной избранный президент выразил серьезный интерес в том, что касается поддержки наших стратегических интересов. И одно из его посланий, которое я могу привести, - это его приверженность НАТО", – подчеркнул Обама.