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Полиция в Афинах разогнала противников визита Обамы

16 ноября в 00:42

Митингующие хотели сорвать последнее европейское турне американского президента.   

митинг Афины
В Афинах разогнали митингующих против президента США
Русская служба Би-би-си

Полицейским Афин пришлось применить слезоточивый газ и световые гранаты для разгона 3 тыс. протестующих, недовольных приездом в их страну действующего президента США Барака Обамы, сообщает русская служба "Би-би-си".    

Около 3 тыс. протестующих, вооруженные бутылками с зажигательной смесью и дубинками для ближнего боя, попытались прорваться через полицейское ограждение, однако правоохранители оттеснили и разогнали участников митинга. 

Демонстранты недовольны, что США играет ключевую роль в накапливании Грецией кабальных долгов, а также содействует военными интервенциями в страны Ближнего Востока росту нелегальной миграции из Африки и Азии. 

Президент США Барак Обама приехал в Афины, чтобы провести встречу с президентом Греции Прокописом Павлопулосом. Также он провел переговоры с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом.

Барак Обама сейчас находится в своем финальное турне по Европе в качестве президента США, в ходе которого он обсуждает с европейскими партнерами выполнение обязательств, взятых на себя в период его президентства.

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Ранне президент США Барак Обама заявил, что победивший на выборах республиканец Дональд Трамп поддерживает обязательства страны в рамках НАТО. 

"В разговоре со мной избранный президент выразил серьезный интерес в том, что касается поддержки наших стратегических интересов. И одно из его посланий, которое я могу привести, - это его приверженность НАТО", – подчеркнул Обама.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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