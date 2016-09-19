Полиция США связала взрывы в Нью-Йорке и Нью-Джерси

Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к организации терактов.

Взрывные устройства мог изготовить один и тот же человек twitter.com

Взрывные устройства, которые сработали в Нью-Джерси и на Манхэттене в субботу, 17 сентября, могли быть изготовлены одним и тем же человеком.

Такое предположение выдвинула полиция Нью-Йорка, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники в воскресенье, 18 сентября.

Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к организации терактов, а также пытается выяснить мотивы преступников, передает CNN.

Возле места преступления была обнаружена записка, содержание которой полиция не раскрывает.

Около тысячи полицейских и нацгвардейцев патрулируют автобусные станции, терминалы аэропортов и железнодорожные вокзалы.

Как сообщалось, в субботу, 17 сентября в США прогремели два взрыва – на месте проведения благотворительного забега в Нью-Джерси, а также Манхэттене, результате которого не менее 29 человек получили ранения.

Взрыв произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства, заложенного в урну. На месте происшествия спасатели обнаружили второе взрывное устройство, которое не сработало.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал взрыв актом терроризма.