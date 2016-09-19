Полиция США связала взрывы в Нью-Йорке и Нью-Джерси

Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к организации терактов.
Такое предположение выдвинула полиция Нью-Йорка, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники в воскресенье, 18 сентября.
Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к организации терактов, а также пытается выяснить мотивы преступников, передает CNN.
Возле места преступления была обнаружена записка, содержание которой полиция не раскрывает.
Около тысячи полицейских и нацгвардейцев патрулируют автобусные станции, терминалы аэропортов и железнодорожные вокзалы.
Как сообщалось, в субботу, 17 сентября в США прогремели два взрыва – на месте проведения благотворительного забега в Нью-Джерси, а также Манхэттене, результате которого не менее 29 человек получили ранения.
Взрыв произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства, заложенного в урну. На месте происшествия спасатели обнаружили второе взрывное устройство, которое не сработало.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал взрыв актом терроризма.ZN.UA , Lenta.ru ,