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Полиция подавила бунт в тюрьме на севере Британии

7 ноября в 04:34

Операция по подавлению бунта длилась около 6 часов.

бунт
В британской тюрьме подавили бунт
Русская служба Би-би-си
В городе Бедфорд на севере Британии произошел бунт с участием около 200 заключенных, который был подавлен бойцами спецподразделений.

Операция длилась около 6 часов, к зданию тюрьмы стянули наряды полиции, пожарных и машины скорой помощи. Операция длилась около шести часов, сообщает Русская служба ВВС.

Сообщается, что еще в сентябре был опубликован доклад о ситуации в тюрьме в Бедфорде, в котором приводились комментарии заключенных, утверждавших, что им проще достать наркотики, чем одежду или постельное белье.

А недавно министр юстиции Британии Элизабет Трасс объявила о планах потратить 1,3 млрд фунтов на строительство новых тюрем в течение пяти лет и дополнительном найме 2100 тюремных работников.

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Ранее сообщалось, что в Бразилии во время бунта в тюрьме города Боа-Виста погибли как минимум 25 заключенных. 

По материалам: Русская служба Би-би-си
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