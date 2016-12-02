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Вооруженный грабитель сбежал с места преступления.

Полиция освободила заложников в Париже

Специальный отряд полиции освободил офис туристического агентства в Париже, в котором вооруженный грабитель удерживал семь заложников, передает AFP.

Никто из заложников не пострадал, грабитель сбежал еще до вмешательства сил безопасности.

В 6 вечера вооруженный мужчина ограбил туристическое агентство в 13-м округе. Несколько человек остались внутри агентства в качестве заложников, после чего к операции подключилась специальные силы быстрого реагирования BIS.

Квартал вокруг офиса турагентства был оцеплен полицией, которая надеется вскоре задержать преступника.