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Полиция освободила заложников в Париже

2 декабря в 23:46

Вооруженный грабитель сбежал с места преступления. 

Париж ограбление
Полиция освободила заложников в Париже

Специальный отряд полиции освободил офис туристического агентства в Париже, в котором вооруженный грабитель удерживал семь заложников, передает AFP

Никто из заложников не пострадал, грабитель сбежал еще до вмешательства сил безопасности. 

В 6 вечера вооруженный мужчина ограбил туристическое агентство в 13-м округе. Несколько человек остались внутри агентства в качестве заложников, после чего к операции подключилась специальные силы быстрого реагирования BIS.

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Квартал вокруг офиса турагентства был оцеплен полицией, которая надеется вскоре задержать преступника. 

По материалам: AFP
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