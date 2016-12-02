Полиция освободила заложников в Париже

Вооруженный грабитель сбежал с места преступления.
Специальный отряд полиции освободил офис туристического агентства в Париже, в котором вооруженный грабитель удерживал семь заложников, передает AFP.
Никто из заложников не пострадал, грабитель сбежал еще до вмешательства сил безопасности.
В 6 вечера вооруженный мужчина ограбил туристическое агентство в 13-м округе. Несколько человек остались внутри агентства в качестве заложников, после чего к операции подключилась специальные силы быстрого реагирования BIS.
Квартал вокруг офиса турагентства был оцеплен полицией, которая надеется вскоре задержать преступника.AFP