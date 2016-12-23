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Полиция Милана застрелила подозреваемого в теракте в Берлине - СМИ

23 декабря в 11:54

Мужчина открыл огонь после просьбы офицеров полиции предъявить документы.

Берлин террорист
В Милане застрелен подозреваемый в теракте в Берлине
Bild.de
В Милане застрелен подозреваемый в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине, передает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщает местная газета La Repubblica, перестрелка произошла в ночь на 23 декабря вблизи железнодорожной станции на площади 1 Мая.  Офицеры полиции остановили мужчину для проверки документов, после чего он открыл огонь. Подозреваемый выстрелил одному из полицейских в плечо, при этом скандировал исламистские лозунги.

Глава МВД Италии проведет конференцию по данному инциденту в 10.45 по местному времени.

Тем не менее, это противоречит ранее полученным данным о том, что Амри был замечен в датском городе Ольборг

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Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров. 

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 48 человек.

Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".

Ранее немецкие СМИ сообщили о том, что в кабине грузовика были обнаружены документы на имя уроженца Туниса Ахмеда или Аниса А., которого полиция считает главным подозреваемым.  

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги полиция грузовик Рождество ярмарка подозреваемые
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