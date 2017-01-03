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Полиция Израиля допросила премьер-министра Нетаньяху

3 января в 00:19

Допрос длился около трех часов.

Нетаньяху
Нетаньяху подозревают в получении дорогостоящих подарков от бизнесменов
Полиция завершила допрос премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции.

Как сообщил телеканал i24, допрос длился около трех часов.

Полиция заинтересовалась главой правительства Израиля в связи с возможным получением им и членами его семьи подарков и других благ от бизнесменов на сумму в сотни тысяч израильских шекелей (один шекель примерно равен 0,25 евро).

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Как сообщалось, прокуратура Израиля разрешила полиции начать расследование в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По делу проходят несколько свидетелей в Израиле и за границей. Один из них - давний друг премьера, американский предприниматель Рональд Лаудер - утверждает, что спонсировал заграничное путешествие сына Нетаньяху, а также преподнес главе правительства дорогостоящий костюм. Полиция, однако, подозревает, что Лаудер действовал в корыстных целях, а также что он сознательно занижает стоимость подарков.

Биньямин Нетаньяху все обвинения в свой адрес категорически отрицает.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Нетаньяху Израиль прокуратура коррупция
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