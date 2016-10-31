Полиция Германии обнаружила в своих рядах неонацистов из движения "рейхсбюргеров"

"Рейхсбюргеры" не признают существование ФРГ и считают себя гражданами "германского рейха" с границами 1937 года.

Среди немецких полицейских обнаружились неонацисты

Полиция Германии в резльтате внутренних расследований обнаружила среди своих же сотрудников сторонников неонацистского ( правоэкстремистского ) движения "Граждане рейха" (рейхсбюргеры). Уже заведено 15 дисциплинарных производств по этому поводу, сообщает DW со ссылкой на информацию, опубликованную 21 октября в немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Болше всего таких дел – в полиции Баварии. Там недавно был уволен со службы 26-летний полицейский, предположительно связанный с "рейхсбюргерами" - это уже шестой подобный случай в этой федеральной земле. На втором месте после Баварии идет Саксония-Анхальт: четыре таких дела, трое подозреваемых уже уволены из полиции. В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия ведется два дела, это число может удвоиться после дополнительных проверок.

По данным Федерального ведомства по охране конституции, по всей Германии движение "Граждан рейха" насчитывает до нескольких сотен человек.

Как сообщалось, 19 октября, в Баварии "рейхсбюргер" тяжело ранил четверых сотрудников полиции, один впоследствии скончался.

Группировка "Граждане рейха" не признает государственности ФРГ и заявляет, что немецкий Рейх юридически продолжает существовать и сегодня. Некоторые ее члены, при этом, настаивают на ее государственных границах 1937 года. Радикалы данной группировки считают нелегитимными деятельность немецких органов власти и юстиции, а также конституцию и законы страны.