Поклонская написала генпрокурору РФ донос на фильм о Николае II

Режиссер Алексей Учитель еще не закончил фильм о любовнице Николая II, но Поклонская уже написала докладную записку.

Поклонская уже пишет доносы на режиссеров в Москве politikus.ru

Бывший "прокурор" оккупированного Крыма, а ныне "депутат" Госдумы РФнаправила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить фильм "Матильда" Алексея Учителя.

Поклонская сообщила агентству РИА Новости, что по ее инициативе проведение искусствоведческих, исторических и других исследований организовать сложнее, а сам процесс будет долгим. В рамках же проверки в рамках УПК все пройдет значительно быстрее и эффективнее.

Комментируя информацию о том, что фильм, по словам режиссера, еще не закончен, Поклонская ответила, что запрос был подготовлен, так как есть письменные и устные обращения общественности.

Фильм "Матильда" должен выйти на экраны в марте 2017 года. В картине рассказывается о судьбе балерины Матильды Кшесинской и ее отношениях с Николаем II.

Как известно, Наталья Поклонская, которая занимала должность "прокурора" в оккупационной администрации Крыма, в 2016 году вышла на акцию "Бессмертный полк" в Симферополе с иконой российского царя Николая II. При этом на акции "Бессмертный полк" используются фотографии родственников, погибших во время "Великой отечественной войны".