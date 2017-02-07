Поход "Адмирала Кузнецова" к берегам Сирии стоил от 125 до 165 млн долларов

Дороже всего бюджету Российской Федерации обошлись два разбившихся палубных истребителя.

"Адмирал Кузнецов" поплавал на 140 млн долларов UK Ministry of Defence

и кораблей сопровождения обошелся российским налогоплательщикам от 7,5 млрд до 10 млрд рублей (от 125 млн до 165 млн долларов), подсчитало издание РБК

В стоимость похода входят расходы на питание (от 306,4 млн до 325,5 млн руб.), топливо (от 1,1 млрд до 1,5 млрд руб.), боевые вылеты (1,47 млрд руб.), стоимость потерянных боевых машин (от 4,5 млрд до 6,7 млрд руб.) и "боевые" надбавки (38,3 млн руб.).

Реальная стоимость похода может оказаться больше, так как данные об использовании подводного флота и вооружения группы кораблей в ходе операции не были опубликованы военным ведомством, отмечает издание.

Напомним, что корабельная группа во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" выдвинулась из Мурманской области в середине октября 2016 года. За два месяца, которые корабль находился у берегов Сирии, он потерял два военных самолета. В начале января "Адмирал Кузнецов" вместе с другими кораблями отправился назад в Северное море. Ожидается, после похода в Сирию, где он принимал участие в бомбежках Алеппо, корабль встанет на длительный капитальный ремонт.