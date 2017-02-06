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"Подрывник в Белом доме" и "Император": Трамп на обложках мировых еженедельников

6 февраля в 14:36

Основная тематика обложек - Трамп угрожает демократическим ценностям по всему миру.

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Фото The Economist

После своей инаугурации президент США Дональд Трамп подписал запрет на въезд в США гражданам семи мусульманских стран, указ о строительстве стены на границе с Мексикой и успел начать противостояние с американскими судами. "Война" американского президента с журналистами продолжается.

Мировые еженедельные издания посвятили американскому президенту несколько обложек. Основная тематика— Трамп угрожает демократическим ценностям по всему миру.

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В своей статье для ZN.UA Юрий Бутусов пишет, что бои за Авдеевку демонстрируют Трампу способность Путина контролировать войну в Донбассе.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Трамп США демократия
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