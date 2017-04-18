Подозреваемый в организации теракта в питерском метро отказался от признания вины

Азимов заявил, что не говорил о том, что признает свою вину в полном объеме.

Аброр Азимов отказался приззнавать вину vk.com/spb_today

Подозреваемый в организациироссийского Санкт-Петербурга Аброр Азимов отказался признавать свою вину в причастности к взрыву.

"Он признает вину в полном объеме", - сказал адвокат, сообщил адвокат Армен Задоян, передает российское агентство "Интерфакс".

Однако сам подозреваемый во время заседания Басманного суда Москвы заявил, что не признает своей вины.

"Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву, - я такого не говорил… Мое участие есть, но не прямое", - заявил Азимов.

Как сообщалось, 3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв, погибли 14 человек, более 50 получили ранения.

Утром 4 апреля стало известно, что на причастность к совершению теракта проверяют гражданина России Акбаржона Джалилова, 22 лет. Он уроженец города Ош в Кыргызстане, но уже несколько лет живет в России, успел сменить несколько паспортов.

В следкоме РФ подтвердили, что именно Акбаржон Джалилов, по версии следствия, несет ответственность за теракт. Так, эксперты-криминалисты обнаружили генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро "Площадь Восстания", в которой находилось несработавшее взрывное устройство.

Заключения генетической экспертизы и записи камер наблюдения позволяют следователям полагать, что именно человек, осуществивший теракт в вагоне, оставил взрывное устройство на станции "Площадь восстания".

5 апреля российские силовики задержали по подозрению в содействии террористической деятельности шестерых граждан из республик Средней Азии, которые прибыли в РФ, чтобы работать.