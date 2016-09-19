Подозреваемого в организации взрывов в Нью-Йорке задержали – NYT

Он был схвачен после того, как был ранен в перестрелке с полицией.
Об этом сообщает New York Times со ссылкой на правоохранителей, добавляя, что его удалось обнаружить благодаря рассылке SMS-сообщений. Полиция отправила миллионам абонентов информацию о розыске "вооруженного и опасного" Рахами.
Очевидцы рассказали, что подозреваемый оказывал сопротивление и вступил в перестрелку с полицией, в результате чего был ранен, а возможно и не один раз. Также сообщается, что Рахами подстрелил одного из полицейских.
Подозрения упали на него после того, как полиция просмотрела видео с камер наблюдения в районе Челси, на котором зафиксировано, как он закладывает бомбы. Именно эти бомбы впоследствии взорвались. Рахами родом из Афганистана, однако он уже получил американское гражданство.
благотворительного забега в Нью-Джерси, а также Манхэттене, результате которого не менее 29 человек получили ранения.
Взрыв произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства, заложенного в урну. На месте происшествия спасатели обнаружили второе взрывное устройство, которое не сработало. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал взрыв актом терроризма.ZN.UA