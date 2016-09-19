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Подозреваемого в организации взрывов в Нью-Йорке задержали – NYT

19 сентября в 19:20

Он был схвачен после того, как был ранен в перестрелке с полицией.

Полиция США
Полиция задержала подозреваемого в организации взрывов в Нью-Йорке.
podolsk50.ru
В США полиция схватила 28-летнего мужчину по имени Ахман Хан Рахами, которого подозревают в организации взрывов на Манхэттене, которые прогремели в воскресенье вечером, а также тех, которые произошли ранее в Нью-Джерси.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на правоохранителей, добавляя, что его удалось обнаружить благодаря рассылке SMS-сообщений. Полиция отправила миллионам абонентов информацию о розыске "вооруженного и опасного" Рахами.

Очевидцы рассказали, что подозреваемый оказывал сопротивление и вступил в перестрелку с полицией, в результате чего был ранен, а возможно и не один раз. Также сообщается, что Рахами подстрелил одного из полицейских.

Подозрения упали на него после того, как полиция просмотрела видео с камер наблюдения в районе Челси, на котором зафиксировано, как он закладывает бомбы. Именно эти бомбы впоследствии взорвались. Рахами родом из Афганистана, однако он уже получил американское гражданство.

благотворительного забега в Нью-Джерси, а также Манхэттене, результате которого не менее 29 человек получили ранения.

Взрыв произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства, заложенного в урну. На месте происшествия спасатели обнаружили второе взрывное устройство, которое не сработало. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал взрыв актом терроризма.

По материалам: ZN.UA
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Тэги полиция взрыв бомба США Нью-Йорк Нью-Джерси
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