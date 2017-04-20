Подал в отставку глава польской комиссии по расследованию Смоленской авиакатастрофы

Причины отставки неизвестны.

В Польше поменяли главу комиссии по расследованию авиакатастрофы президента Wikimedia commons

Глава второй польской комиссии по расследованию крушения под Смоленском самолета бывшего президента Польши Леха Качиньского Вацлав Берчиньский подал в отставку, передает Niezalezna

Информацию об отставке подтвердили в Министерстве обороны. Причины такого решения на данный момент неизвестны.

Берчинский работал в университете Конкордия в Монреале, где изучал композитные материалы. Он является специалистом в области строительства самолетов и вертолетов (фюзеляж и крылья).

Новым главой комиссии стал профессор Казимеж Новакзик. С 1996 года он работает в Соединенных Штатах и специализируется на флуоресцентной спектроскопии и молекулярной физике. С сентября 2010 года он вместе с другими учеными изучал причину крушения польского Ту-154 под Смоленском в качестве эксперта парламентской группы Польши.

Ранее служба военной контрразведки Польши передала в прокуратуру новые документы относительно визита в Смоленск 10 апреля 2010 году президента Польши, которые содержат информацию и ​​сотрудничестве Службы военной контрразведки Польши с Федеральной службой безопасности России, заявил председатель Службы военной контрразведки Петр Бончек.

Действия диспетчеров вышки "Смоленск-Северный" привели к ситуации, которая приблизила к катастрофе самолет ТУ-154М президента Польши Леха Качиньского, на борту которого находились также представители политической, военной и культурной элиты страны, заявил министр обороны Польши Антоний Мацеревич.

Напомним 10 апреля 2010 года, неподалеку от военного аэродрома под Смоленском в РФ разбился самолет Ту-154М с польским президентом Польши Лехом Качиньским и представителями политической, военной и культурной элиты Польши. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.

Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Но в 2015 году новые власти Польши вернулись к этой теме. А в начале марта 2016 года было возобновлено расследование по факту крушения самолета.