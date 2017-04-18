Под Вашингтоном разбился военный вертолет

Погиб член экипажа.
Вертолет ВВС США разбился на юге американского штата Мэриленд недалеко от Вашингтона. Один член экипажа погиб, еще двое получили травмы и ранения. Об этом сообщили военные, передает Fox News.
Сообщается, что вертолет рухнул на поле для гольфа.
Раненые члены экипажа были доставлены в Мэрилендский университет травматологии в Балтиморе. Отмечается, что один из пострадавших был в критическом состоянии, другой - в тяжелом.
Причины аварии устанавливаются.
Сообщалось, что патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел очередной разведывательный полет у южного побережья незаконно аннексированного Россией украинского Крыма.