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Под Вашингтоном разбился военный вертолет

18 апреля в 03:42

Погиб член экипажа.

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Разбился военный вертолет США
 Вертолет ВВС США разбился на юге американского штата Мэриленд недалеко от Вашингтона. Один член экипажа погиб, еще двое получили травмы и ранения. Об этом сообщили военные, передает Fox News.

Сообщается, что вертолет рухнул на поле для гольфа.

Раненые члены экипажа были доставлены в Мэрилендский университет травматологии в Балтиморе. Отмечается, что один из пострадавших был в критическом состоянии, другой - в тяжелом.

Причины аварии устанавливаются. 

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Сообщалось, что патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел очередной разведывательный полет у южного побережья незаконно аннексированного Россией украинского Крыма.

По материалам: Fox News
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Тэги вертолет Вашингтон США военный
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