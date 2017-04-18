Под Вашингтоном разбился военный вертолет

Погиб член экипажа.

Разбился военный вертолет США Вертолет ВВС США разбился на юге американского штата Мэриленд недалеко от Вашингтона. Один член экипажа погиб, еще двое получили травмы и ранения. Об этом сообщили военные, передает Fox News.

Сообщается, что вертолет рухнул на поле для гольфа.

Раненые члены экипажа были доставлены в Мэрилендский университет травматологии в Балтиморе. Отмечается, что один из пострадавших был в критическом состоянии, другой - в тяжелом.

Причины аварии устанавливаются.

Сообщалось, что патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел очередной разведывательный полет у южного побережья незаконно аннексированного Россией украинского Крыма.

