Почти половина жителей России хотят отставки премьера Медведева

Граждане Российской Федерации связывают имя Медведева с коррупцией и плачевными результатами внутренней политики.

Медведев русским порядочно надоел Сайт правительства РФ

Почти половина жителей России (45%) премьер-министра Дмитрия Медведев, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Социолог "Левада-центра" Степан Гончаров считает, что рейтинг Медведева упал из-за расследования основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, нарастания внутренних экономических проблем и снижения эффекта "посткрымского консенсуса". В комментарии РБК он сказал, что респонденты приписывают Медведеву плачевные результаты внутренней политики.

Опрос "Левада-центра" был проведен 7–10 апреля 2017 года среди 1600 человек. Заявленная ошибка выборки – 3,4%.

РБК

Напомним, что по данным апрельского опроса "Левада-центра", большинство граждан РФ (51%) согласны с мнением, что население России уже устало ждать от Владимира Путина каких-то положительных сдвигов в своей жизни, 35% не согласны, 14% затруднились ответить.