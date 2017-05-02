Почти половина россиян готова переизбрать Путина на очередной срок

Ни один другой кандидат не набирает больше 3% поддержки.
За последние четыре года рейтинг Путина пережил резкий скачек и плавное падение. В апреле 2013 года за него были готовы проголосовать всего 29% россиян, тогда как в апреле 2015 этот показатель составил 62%. После этого рейтинг Путина плавно снижается, однако ни сейчас, ни ранее у него нет конкурентов. Второе место в рейтинге электоральных симпатий занимает Геннадий Зюганов с показателем в 3%.
Также за последние два года существенно увеличилось количество тех, кто не знает, за кого голосовать (с 9% до 19%). Немного увеличилось количество и тех, кто не пойдет на выборы или пока не решил, пойдет ли.Кремле началась борьба за то, кто станет преемником Путина. И спикер Госдумы Вячеслав Володин тоже пытается укрепить позиции нижней палаты российского парламента против Кремля. Он пытается закрепить за собой большую власть в процессе принятия государственных решений, надеясь стать заметным претендентом на роль президента после Путина. ZN.UA