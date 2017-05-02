Почти половина россиян готова переизбрать Путина на очередной срок

Ни один другой кандидат не набирает больше 3% поддержки.

На будущих президентских выборах в России у Путина нет конкурентов Сайт президента России

Около 48% россиян готовы проголосовать за Путина на президентских выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье. В то же время, ни один другой кандидат не набирает больше трех процентов поддержки населения, сообщается в пресс-релизе "Левада Центра".

За последние четыре года рейтинг Путина пережил резкий скачек и плавное падение. В апреле 2013 года за него были готовы проголосовать всего 29% россиян, тогда как в апреле 2015 этот показатель составил 62%. После этого рейтинг Путина плавно снижается, однако ни сейчас, ни ранее у него нет конкурентов. Второе место в рейтинге электоральных симпатий занимает Геннадий Зюганов с показателем в 3%.

Также за последние два года существенно увеличилось количество тех, кто не знает, за кого голосовать (с 9% до 19%). Немного увеличилось количество и тех, кто не пойдет на выборы или пока не решил, пойдет ли.