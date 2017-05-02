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Почти половина россиян готова переизбрать Путина на очередной срок

2 мая в 15:34

Ни один другой кандидат не набирает больше 3% поддержки.

Владимир Путин
На будущих президентских выборах в России у Путина нет конкурентов
Сайт президента России
Около 48% россиян готовы проголосовать за Путина на президентских выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье. В то же время, ни один другой кандидат не набирает больше трех процентов поддержки населения, сообщается в пресс-релизе "Левада Центра".

За последние четыре года рейтинг Путина пережил резкий скачек и плавное падение. В апреле 2013 года за него были готовы проголосовать всего 29% россиян, тогда как в апреле 2015 этот показатель составил 62%. После этого рейтинг Путина плавно снижается, однако ни сейчас, ни ранее у него нет конкурентов. Второе место в рейтинге электоральных симпатий занимает Геннадий Зюганов с показателем в 3%.

Также за последние два года существенно увеличилось количество тех, кто  не знает, за кого голосовать (с 9% до 19%). Немного увеличилось количество и тех, кто не пойдет на выборы или пока не решил, пойдет ли.

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Ранее издание Financial Times писало, что в Кремле началась борьба за то, кто станет преемником Путина. И спикер Госдумы Вячеслав Володин тоже пытается укрепить позиции нижней палаты российского парламента против Кремля. Он пытается закрепить за собой большую власть в процессе принятия государственных решений, надеясь стать заметным претендентом на роль президента после Путина.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Путин рейтинг Россия президент выборы
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