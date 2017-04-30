Почти половина французов не верит в способность победителя президентской гонки объединить страну

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Актуальной для жителей Франции является и проблема безработицы – 45% опрошенных не верит в возможность ее решения.

Французы ждут от кандидатов в президенты большей открытости и решения насущных проблем

Почти половина французов считает, что ни один изне сможет объединить Францию. Согласно результатам социологического опроса, проведенного компанией Ifop, таких избирателей в стране 42%.

При этом 47% опрошенных считает, что оба кандидата в президенты Франции не до конца честны. А 44% избирателей думает, что кандидаты не знают об их основных потребностях. Еще 45% респондентов опасаются того, что уровень безработицы в стране не снизится, независимо то того, кто станет ее президентом.

Опрос проводился 26-28 апреля среди тысячи человек в возрасте от 18 лет с помощью онлайн-анкетирования.

Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".