Почти 80% жителей России против сноса памятников Ленину

Граждане РФ положительно оценивают роль Ленина в истории их страны, но согласны вынести его из мавзолея.
По данным опроса, 31% русских считают, что тело Ленина следует оставить в мавзолее, 26% поддерживают инициативу захоронить на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге, а 32% опрошенных хотели бы захоронить у Кремлевской стены.
Большинство жителей России (66%) уверены, что Ленин сыграл положительную роль в истории их страны, противоположной точки зрения придерживаются 22% опрошенных.
Опрос проведен 31 марта – 3 апреля 2017 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах РФ. Заявленная статистическая погрешность – не более 3,4%.
Напомним, что по состоянию на январь 2017 года в рамках декоммунизации в Украине было демонтировано 1320 памятников Владимиру Ленину.
В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Украину оставить хотя бы один памятник Владимиру Ленину, поскольку именно он (по мнению Захаровой) является основоположником украинизации Украины.ZN.UA