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Почти 80% жителей России против сноса памятников Ленину

19 апреля в 19:06

Граждане РФ положительно оценивают роль Ленина в истории их страны, но согласны вынести его из мавзолея.

Мавзолей Ленина
Русские хотят оставить памятники Ленину, но вынести его тело из мавзолея
Wikimedia commons
Согласны с тем, что памятники Ленину должны быть снесены, 14% жителей России, против этого выступают 79% респондентов (скорее не согласны 38%, совершенно не согласны 41%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

По данным опроса, 31% русских считают, что тело Ленина следует оставить в мавзолее, 26% поддерживают инициативу захоронить на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге, а 32% опрошенных хотели бы захоронить у Кремлевской стены.

Большинство жителей России (66%) уверены, что Ленин сыграл положительную роль в истории их страны, противоположной точки зрения придерживаются 22% опрошенных.

Опрос проведен 31 марта – 3 апреля 2017 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах РФ. Заявленная статистическая погрешность – не более 3,4%.

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Напомним, что по состоянию на январь 2017 года в рамках декоммунизации в Украине было демонтировано 1320 памятников Владимиру Ленину.

В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Украину оставить хотя бы один памятник Владимиру Ленину, поскольку именно он (по мнению Захаровой) является основоположником украинизации Украины.

По материалам: ZN.UA
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