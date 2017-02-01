Почти 80% жителей России признают кризис в их стране

Среди граждан Российской Федерации продолжает сохраняться представление о том, что кризис будет затяжным.

В фазе признания кризиса находится около 80% жителей России Единая Россия

(78%) признают, что их страна находится в кризисе (39% - определенно согласны, 39% - скорее согласны), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Только 1% русских заявили, что кризис продлится 2-3 месяца, 4% - полгода, 18% - год или полтора, 22% - не менее двух лет, 22% считают, что кризис будет очень продолжительным, его последствия будут проявляться на протяжении многих лет, 26% заявили, что сейчас трудно сказать, как долго он будет длиться и насколько глубоким он окажется, а 7% затруднились ответить.

При этом 79% респондентов сообщили, что цены на России за последний год поднялись от 15% до 100% и более, остальные считают, что инфляция была ниже 15%, или затруднились ответить.

Большинство русских семей тратят половину или более своих доходов на еду.

Опрос был проведен 24-25 декабря среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ.

По данным опроса холдинга Ромир, 25% жителей России назвали главным событием 2016 года кризис в стране. Если к этой цифре прибавить еще 17% русских, которым год запомнился ростом цен и высокой инфляцией, то получается цифра в 42% респондентов, для которых 2016 год ассоциируется с тяжелой экономической ситуацией в стране.