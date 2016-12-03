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Почти 650 тысяч человек остались без воды в Мосуле

3 декабря в 13:51

Воды нет даже в контролируемых армией Ирака районах.

Беженцы Мосул
Без проточной воды, районы, которые были освобождены от боевиков ИГИЛ до сих пор остаются непригодными для жизни
Iraqi News


В иракском городе Мосул, который контролируют боевики "Исламского государства", около 650 тысяч мирных жителей остаются без питьевой воды.

"Даже в тех районах, которые контролирует армия Ирака, воды нет", - сказал корреспондент Al Jazeera Имран Хан.

Он добавил, что без проточной воды, районы, которые были освобождены от боевиков ИГИЛ до сих пор остаются непригодными для жизни.

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Ранее сообщалось о том, что 20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формирования "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на иракский город Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула. 

За время проведения операции ликвидировано более 1300 боевиков ИГИЛ, сообщили в международной коалиции во главе с США.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Ирак боевики ИГИЛ
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