Почти 650 тысяч человек остались без воды в Мосуле

Воды нет даже в контролируемых армией Ирака районах.
В иракском городе Мосул, который контролируют боевики "Исламского государства", около 650 тысяч мирных жителей остаются без питьевой воды.
"Даже в тех районах, которые контролирует армия Ирака, воды нет", - сказал корреспондент Al Jazeera Имран Хан.
Он добавил, что без проточной воды, районы, которые были освобождены от боевиков ИГИЛ до сих пор остаются непригодными для жизни.
Ранее сообщалось о том, что 20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формирования "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на иракский город Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.
За время проведения операции ликвидировано более 1300 боевиков ИГИЛ, сообщили в международной коалиции во главе с США.ZN.UA