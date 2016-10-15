Почти 200 стран договорились ограничить выбросы парниковых газов в атмосферу

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

США и страны Европы обязуются сократить выбросы на 85% к 2036 году.

Остальные страны прекратят увеличивать использование вредных газов до 2028 года novostynauki.com

Представители почти 200 стран мира в столице Руанды Кигали достигли договоренностей по количеству выбросов в атмосферу вредных газов от кондиционеров и холодильников, способствующих глобальному потеплению.

"Это монументальный шаг вперед", - заявил Государственный секретарь США Джон Керри, сообщает Reuters.

Согласно договоренностям, США и большая часть стран Европы обязуются сократить выбросы гидрофторуглеродов (созданные для замены озоноразрушающих веществ, применяемых в промышленности и аэрозольных упаковках-ред.) на 10% к 2019 году и на 85% к 2036 году.

Остальные страны прекратят увеличивать использование этих вредных веществ в 2024 и в 2028 годах, после чего начнут постепенно отказываться от них.

Газы, которые используют в кондиционерах и холодильниках, способствуют глобальному потеплению. Причем эффект от гидрофторуглеродов в тысячи раз хуже, чем от диоксида углерода, и в данный момент по своему объему гидрофторуглероды являются самым быстрорастущим загрязнителем атмосферы.

Производители холодильников и кондиционеров начали использовать гидрофторуглероды после того, как были запрещены хлорфторуглероды. Эти вещества разрушали озоновый слой, и их решили заменить на гидрофторуглероды. Замена сработала, но позже выяснилось, что гидрофторуглероды задерживают тепло в атмосфере в несколько тысяч раз эффективнее, чем диоксид углерода. Выбросы гидрофторуглеродов невелики, но стабильно растут на 10-15% в год, так как спрос на кондиционеры увеличивается, особенно в развивающихся странах.

Ранее ученые установили, что в ближайшие пять лет температура на Земле будет расти. При этом, по мнению ученых, 2016 год может стать самым жарким годом за всю историю метеонаблюдений. В 2017 году температурный рекорд побит не будет из-за влияния Ла-Нинья – обратного Эль-Ниньо процесса, что приведет к охлаждению некоторых уголков планеты.