Ален Жюппе признал поражение на праймериз и выразил поддержку Фийону.

На праймериз "Республиканцев" во Франции победил "друг Путина" Фийон

На праймериз партии "Республиканцы" во Франции одержал победу. В воскресенье, 27 ноября, он пообещал положить конец политике, которую проводит действующий преидент-социалист Франсуа Олланд.

"Сейчас завершается жалкая пятилетка. Мы должны положить этому конец", – заявил политик.

"Левые силы - это символ поражения. Ультраправые - это синоним разрушения", – добавил Фийон.

Главный конкурент Фийона Ален Жюппе признал свое поражение и пожелал победителю удачи.

"Я поздравляю Франсуа Фийона с одержанной им уверенной победой. Я желаю нам удачи, победы на выборах в следующем году", – заявил Жюппе.

Фийон, в свою очередь, отметил, что испытывает "уважение и дружеские чувства" к Жюппе.

"Сегодня вечером я протягиваю руку всем, кто хочет служить нашей стране", – добавил победитель праймериз, а также назвал своей целью "обеспечение самого мощного за последние 30 лет движения вперед ".

25 ноября Франсуа Фийон вышел победителем из теледебатов с Аленом Жюппе в преддверии намеченного на 27 ноября голосования, определяющего кандидата от партии "Республиканцы" на участие в президентских выборах.

По словам Фийона, санкционная политика Запада "провалилась", не дав "ничего, кроме разорения европейских фермеров". Он также заявил об ответственности Киева за разжигание конфликта на востоке Украины и подчеркнул, что готов к сотрудничеству с РФ в отношении Сирии.

Бывший премьер-министр и мэр Бордо Ален Жюппе выступает за выполнение Минских соглашений, не признаёт аннексию Крыма и называет бомбардировки Алеппо "военным преступлением".

Победитель на преймериз станет на президентских выборах 2017 года соперником лидера ультраправых Марин Ле Пен в борьбе за пост главы государства. Она, по данным соцопросов, набрала бы 29% голосов избирателей. Ле Пен также выступает за улучшение отношений с Россией.

Подробнее о читайте в материале Алексея Коваля "Американский" сценарий для выборов во Франции" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".