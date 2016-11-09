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Победа Трампа в США открывает период неопределенности – Олланд

9 ноября в 14:56

Глава французского государства призвал защитить европейские ценности.

Франсуа Олланд
Выборы в США открывают период неопределенности - Олланд
Президент Франции Франсуа Олланд призвал "объединенную Европу" к защите своих ценностей после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Я поздравляю его, так как это естественно между двумя главами демократических государств. Эти американские выборы открывают период неопределенности", - отметил Олланд.

Он также отметил, что Франция будет сотрудничать с новой президентской администрацией США, как только она приступит к своим обязанностям.

"Этот новый контекст требует, чтобы Франция была сильной и брала на себя ответственность. Этот контекст также требует, чтобы объединенная Европа выражала и проводила свою политику там, где ее ценности оказываются под угрозой", - заявил Олланд.

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Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.

По материалам: Европейская правда
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Тэги Европа президент США выборы Олланд
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