Победа Трампа в США открывает период неопределенности – Олланд

Глава французского государства призвал защитить европейские ценности.

Выборы в США открывают период неопределенности - Олланд

Президент Франции Франсуа Олланд призвал "объединенную Европу" к защите своих ценностей после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает " Европейская правд а" со ссылкой на Le Figaro.

"Я поздравляю его, так как это естественно между двумя главами демократических государств. Эти американские выборы открывают период неопределенности", - отметил Олланд.

Он также отметил, что Франция будет сотрудничать с новой президентской администрацией США, как только она приступит к своим обязанностям.

"Этот новый контекст требует, чтобы Франция была сильной и брала на себя ответственность. Этот контекст также требует, чтобы объединенная Европа выражала и проводила свою политику там, где ее ценности оказываются под угрозой", - заявил Олланд.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.