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По всей России начались акции против Путина, есть задержанные

29 апреля в 13:33

В Кемерово на акции "Надоел" задержаны около 20 человек. В Ижевске и Горно-Алтайске задержаны организаторы акции.

Путин протест
В десятках городах России проходят акции против президентства Путина
Радио Свобода
В десятках городов России движение Михаила Ходорковского "Открытая Россия" проводит протестные акции "Надоел" с требованиями к президенту РФ Владимиру Путину не выставлять свою кандидатуру на выборах 2018 года.

У здания администрации Путина дежурят сотни правоохранителей. В Кемерово на акции "Надоел" задержаны около 20 человек. В Ижевске и Горно-Алтайске задержаны организаторы протестов, передает российская служба "Радио Свобода".

Еще в нескольких городах, в частности, в Новосибирске акции уже прошли.

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В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование об элитной недвижимости главы правительства РФ Дмитрия Медведева, которая была приобретена коррупционным путем. В расследовании говорится, что Медведев создал многоуровневую коррупционную схему получения взяток от олигархов. В обслуживании схем премьер-министра РФ задействованы тысячи людей, а его недвижимость охраняют государственные спецслужбы.

26 марта по всей России прошли многочисленные акции протеста против коррупции в российской власти.

 

По материалам: Радио Свобода
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Тэги акции Россия протест Путин
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