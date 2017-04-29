По всей России начались акции против Путина, есть задержанные

В Кемерово на акции "Надоел" задержаны около 20 человек. В Ижевске и Горно-Алтайске задержаны организаторы акции.
У здания администрации Путина дежурят сотни правоохранителей. В Кемерово на акции "Надоел" задержаны около 20 человек. В Ижевске и Горно-Алтайске задержаны организаторы протестов, передает российская служба "Радио Свобода".
Еще в нескольких городах, в частности, в Новосибирске акции уже прошли.
В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование об элитной недвижимости главы правительства РФ Дмитрия Медведева, которая была приобретена коррупционным путем. В расследовании говорится, что Медведев создал многоуровневую коррупционную схему получения взяток от олигархов. В обслуживании схем премьер-министра РФ задействованы тысячи людей, а его недвижимость охраняют государственные спецслужбы.
26 марта по всей России прошли многочисленные акции протеста против коррупции в российской власти.
Радио Свобода