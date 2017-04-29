По всей России начались акции против Путина, есть задержанные

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В Кемерово на акции "Надоел" задержаны около 20 человек. В Ижевске и Горно-Алтайске задержаны организаторы акции.

В десятках городах России проходят акции против президентства Путина Радио Свобода

В десятках городов России движение Михаила Ходорковского "" проводит протестные акции "Надоел" с требованиями к президенту РФ Владимиру Путину не выставлять свою кандидатуру на выборах 2018 года.

У здания администрации Путина дежурят сотни правоохранителей. В Кемерово на акции "Надоел" задержаны около 20 человек. В Ижевске и Горно-Алтайске задержаны организаторы протестов, передает российская служба "Радио Свобода".

Еще в нескольких городах, в частности, в Новосибирске акции уже прошли.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование об элитной недвижимости главы правительства РФ Дмитрия Медведева, которая была приобретена коррупционным путем. В расследовании говорится, что Медведев создал многоуровневую коррупционную схему получения взяток от олигархов. В обслуживании схем премьер-министра РФ задействованы тысячи людей, а его недвижимость охраняют государственные спецслужбы.

26 марта по всей России прошли многочисленные акции протеста против коррупции в российской власти.