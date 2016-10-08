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"Плутониевый" ультиматум Путина выглядит сумасбродным, но его действия не бессмысленны - эксперт

8 октября в 08:20

Для новых депутатов Госдумы голосование за "плутониевый закон" станет символом вливания во власть.

Путин
Внесенный Путиным законопроект содержит ряд более чем странных условий возобновления программы
Приостановка соглашения по плутонию, произведенная сразу после объявления со стороны США о замораживании взаимодействия с Россией по Сирии, выглядит подходящим дипломатическим ответом — "око за око". Об этом в статье "Плутониевый демарш России" пишет Алексей Ижак. 

"Требования выглядят сумасбродными, тем более — мало кто вообще помнит о такой проблеме, как утилизация плутония, хотя она и тянется с середины 1990-х. Гибрид плутония и раздавленных помидоров вышел комичным. Но действия российской власти, возможно, не бессмысленны, исходя из текущих задач ее выживания", - говорится в статье. 

Как подчеркивает автор статьи, внесенный российским президентом Владимиром Путиным законопроект содержит ряд более чем странных условий возобновления программы. Россия требует, во-первых, сокращения сил НАТО до уровня 2000 г. и демонтажа военной инфраструктуры, созданной с того времени. Во-вторых, отмены так называемого "закона Магницкого" 2012 г. и закона о поддержке свободы Украины 2014 г. (персональных санкций в связи с аннексией Крыма). В-третьих, отмены всех секторальных санкций, введенных в связи с российским военным вторжением и попытками дестабилизации Украины. В-четвертых, компенсации ущерба, понесенного Россией в результате американских санкций и "вынужденных контрсанкций". "Об утилизации плутония говорится где-то в конце", - отмечается в статье.

Ижак акцентирует, что сейчас в Кремле произошла "смена караула". Первым заместителем руководителя президентской администрации и главным внутриполитическим менеджером, по крайней мере, по статусу, стал Сергей Кириенко. До этого, с начала 2000-х, он возглавлял "Росатом". Российский "плутониевый проект" развивался под его руководством. Перед своим назначением на встрече с Путиным он рапортовал о вводе в строй БН-800 как об одном из главных достижений "Росатома". Считается, что у Кириенко сложились хорошие отношения с американскими демократами. И совершенно точно в политику его привел убитый в начале прошлого года Борис Немцов, один из главных политических оппонентов Путина. 

"Говорят, Кириенко замечателен своей способностью встраиваться в любую власть. Но образ либерала с ним связан довольно прочно. Как и правозащитница Элла Памфилова, заняв этой весной должность главы Центральной избирательной комиссии, стала "демократическим лицом" недавних выборов в Госдуму, Кириенко может стать "демократическим лицом" грядущих, возможно, скорых президентских выборов", - считает Ижак.

Автор подчеркивает, что "плутониевый указ" и Кириенко появились в политическом поле практически одновременно и одинаково неожиданно. "Теперь "демократическому лицу" Кремля маневр в сторону США закрыт. Осталось еще сделать символический шаг в "деле Немцова" — и новая президентская рать сплочена, сменив только имидж. Для новых депутатов Госдумы голосование за "плутониевый закон" тоже станет символом вливания во власть", - заверил Ижак. 

По мнению автора, что касается плутония, то ничего экстраординарного не произошло. "Возвращение избыточного российского плутония в боеголовки прямо запрещено и указом, и новым законом. Можно разве что задуматься, был ли проект создания предприятия по производству MOX-топлива и строительства нового реактора на быстрых нейтронах столь успешным, как заявлялось, если Россия без сожаления готова этот проект остановить на неопределенное время", - говорит он. 

Подробнее читайте в статье Алексея Ижака "Плутониевый демарш России" на страницах свежего номера еженедельника "Зеркало недели. Украина". 

Читайте также: Россия приостановила соглашение с США об утилизации оружейного плутония
 

3 октября президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить заключенное с США соглашение об утилизации оружейного плутония, не являющегося необходимым для нужд обороны, в связи с "недружественными действиями США в отношении РФ". Путин внес в Государственную думу законопроект о приостановлении действия соглашения между правительствами РФ и США об утилизации плутония. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия Путин США закон санкции Украина
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