"Плутониевый" ультиматум Путина выглядит сумасбродным, но его действия не бессмысленны - эксперт

Для новых депутатов Госдумы голосование за "плутониевый закон" станет символом вливания во власть.

Внесенный Путиным законопроект содержит ряд более чем странных условий возобновления программы

Приостановка соглашения по плутонию , произведенная сразу после объявления со стороны США о замораживании взаимодействия с Россией по Сирии, выглядит подходящим дипломатическим ответом — "око за око". Об этом в статье " Плутониевый демарш России " пишет Алексей Ижак.

"Требования выглядят сумасбродными, тем более — мало кто вообще помнит о такой проблеме, как утилизация плутония, хотя она и тянется с середины 1990-х. Гибрид плутония и раздавленных помидоров вышел комичным. Но действия российской власти, возможно, не бессмысленны, исходя из текущих задач ее выживания", - говорится в статье.

Как подчеркивает автор статьи, внесенный российским президентом Владимиром Путиным законопроект содержит ряд более чем странных условий возобновления программы. Россия требует, во-первых, сокращения сил НАТО до уровня 2000 г. и демонтажа военной инфраструктуры, созданной с того времени. Во-вторых, отмены так называемого "закона Магницкого" 2012 г. и закона о поддержке свободы Украины 2014 г. (персональных санкций в связи с аннексией Крыма). В-третьих, отмены всех секторальных санкций, введенных в связи с российским военным вторжением и попытками дестабилизации Украины. В-четвертых, компенсации ущерба, понесенного Россией в результате американских санкций и "вынужденных контрсанкций". "Об утилизации плутония говорится где-то в конце", - отмечается в статье.

Ижак акцентирует, что сейчас в Кремле произошла "смена караула". Первым заместителем руководителя президентской администрации и главным внутриполитическим менеджером, по крайней мере, по статусу, стал Сергей Кириенко. До этого, с начала 2000-х, он возглавлял "Росатом". Российский "плутониевый проект" развивался под его руководством. Перед своим назначением на встрече с Путиным он рапортовал о вводе в строй БН-800 как об одном из главных достижений "Росатома". Считается, что у Кириенко сложились хорошие отношения с американскими демократами. И совершенно точно в политику его привел убитый в начале прошлого года Борис Немцов, один из главных политических оппонентов Путина.

"Говорят, Кириенко замечателен своей способностью встраиваться в любую власть. Но образ либерала с ним связан довольно прочно. Как и правозащитница Элла Памфилова, заняв этой весной должность главы Центральной избирательной комиссии, стала "демократическим лицом" недавних выборов в Госдуму, Кириенко может стать "демократическим лицом" грядущих, возможно, скорых президентских выборов", - считает Ижак.

Автор подчеркивает, что "плутониевый указ" и Кириенко появились в политическом поле практически одновременно и одинаково неожиданно. "Теперь "демократическому лицу" Кремля маневр в сторону США закрыт. Осталось еще сделать символический шаг в "деле Немцова" — и новая президентская рать сплочена, сменив только имидж. Для новых депутатов Госдумы голосование за "плутониевый закон" тоже станет символом вливания во власть", - заверил Ижак.

По мнению автора, что касается плутония, то ничего экстраординарного не произошло. "Возвращение избыточного российского плутония в боеголовки прямо запрещено и указом, и новым законом. Можно разве что задуматься, был ли проект создания предприятия по производству MOX-топлива и строительства нового реактора на быстрых нейтронах столь успешным, как заявлялось, если Россия без сожаления готова этот проект остановить на неопределенное время", - говорит он.

Подробнее читайте в статье Алексея Ижака "Плутониевый демарш России" на страницах свежего номера еженедельника "Зеркало недели. Украина".

3 октября президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить заключенное с США соглашение об утилизации оружейного плутония, не являющегося необходимым для нужд обороны, в связи с "недружественными действиями США в отношении РФ". Путин внес в Государственную думу законопроект о приостановлении действия соглашения между правительствами РФ и США об утилизации плутония.