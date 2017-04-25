Плату за роуминг внутри Евросоюза отменят с 15 июня

Действие закона будет распространяться на жителей ЕС, которые ездят в другие страны Евросоюза.

Жителям объединенной Европы больше не придется платить за роуминг Андрей Товстыженко, ZN.UA

Плата зана территории Евросоюза будет отменена с 15 июня 2017 года. Соответствующее постановление одобрили представители 28 стран Европейского Союза.

С этого момента за мобильные телефонные разговоры, пересылку СМС-сообщений и доступ к интернету внутри стран ЕС не будет взиматься дополнительный тариф. Цена за европейский роуминг не будет превышать стоимости услуг домашнего оператора мобильной связи.

Действие закона будет распространяться на жителей ЕС, которые ездят в другие страны Евросоюза в деловые или частные поездки.

После вступления закона в силу с 15 июня его действие распространится также на Исландию, Лихтенштейн и Норвегию.

Официальный Брюссель начал борьбу по отмене роуминга в начале 2014 года. Проведенное Евробарометром исследование показало, что 47% пользователей не используют мобильный интернет во время поездок, только 1 из 10 использует электронную почту в обычном режиме и более четверти просто отключают свои мобильные телефоны.