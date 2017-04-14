Планы Трампа относительно России сломались быстрее, чем у предшественников - The Economist

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Прием Тиллерсона в Москве на этой неделе был совсем не теплым.

Планы Трампа о "перезагрузке" с Россией уже провалились.

Обычно Госсекретарь СШАдержится подальше от внимания общественности, но на этой неделе он не мог ее избежать. 12 апреля главный американский дипломат прибыл в Россию, несмотря на высокое напряжение между двумя странами из-за Сирии.

Когда самолет Тиллерсона приземлился, было даже не известно, встретится ли он с президентом Владимиром Путиным. В конце концов, они проговорили два часа. Но атмосфера была совсем не теплой.

Об этом сегодня пишет The Economist, напоминая, что взгляды сторон на химические атаки в Сирии и российское вмешательство в американские выборы разошлись. Единственное, о чем удалось договориться - это о создании двусторонней группы для обсуждения войн в Сирии и Украине, а также угроз со стороны КНДР.

"Уровень доверия между нашими странами самый низкий. Две крупнейшие ядерные державы не могут иметь такие отношения", - сказал Тиллерсон после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Издание отмечает, что отношения между США и Россией действительно ухудшились. Хотя во время избирательной кампании прошлого года Дональд Трамп постоянно хвалил Путина, называл его "очень умным" и "лучшим лидером", чем американский президент Барак Обама. Он отвергал все доказательства российского вмешательства в избирательный процесс в США. Когда журналист Билл О'Райли назвал Путина "убийцей", Трамп встал на защиту российского лидера. Все это указывало на то, что Трамп хотел видеть в Путине партнера или даже союзника. Но, похоже, сирийский президент Башар Асада поставил крест на этой дружбе, устроив химическую атаку против собственного народа.

Во время визита в Москву Тиллерсону пришлось спорить с Лавровым на тему будущего режима Асада. А 12 апреля Россия вновь наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН, осуждающую применение химического оружия в Сирии. И это тоже не пошло на пользу американо-российским отношениям. Москва шесть раз накладывала вето на решения Совбеза, касающиеся сирийской войны, чтобы защитить своего протеже. 12 апреля даже Китай, который обычно становится на стороне России в таких голосованиях, воздержался.

"В первые дни президентства Обама тоже пытался перезагрузить российско-американские отношения. Но к концу его второго срока Россия аннексировала Крым, устроила конфликт в другом регионе Украины и стала на сторону Асада. Трамп, очевидно, запланировал более решительное стратегическое сближение с Россией. Но его усилия разбились значительно быстрее и драматичнее", - говорится в статье.

Тем временем, лояльное к Демократической партии издание Washington post отметило, что Трамп молчит о роли Путина в Сирии даже после химических атак. Американский президент до сих пор не произнес ни слова критики в адрес российского.

Напомним, 7 апреля военные США запустили 59 ракет по военной базе правительственных войск в Сирии, в районе провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.

Подробнее об американском ракетном ударе по сирийской авиабазе читайте в материале "Ракетный удар с кораблей ВМС США по Сирии: хроника".