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Пилоты Lufthansa продлили забастовку, в "Борисполе" отменили несколько рейсов

24 ноября в 04:11

На 24 ноября в связи с забастовками компания отменила около 900 рейсов различной дальности.

Lufthansa
Пилоты Lufthansa продолжают бастовать
km.ru
Пилоты немецкой авиакомпании Lufthansa продлили свою забастовку еще на два дня – 24 и 25 ноября.

24 ноября планируется отменить 900 рейсов авиакомпании – как  внутриевропейских, так и межконтинентальных, сообщает РБК со ссылкой на профсоюз пилотов.

В связи с забастовкой 24 ноября, как и днем ранее, будут отменены некоторые рейсы и в киевском аэропорту "Борисполь", сообщается на странице аэропорта в Facebook. 

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Ранее пилоты Lufthansa заявили о намерении провести в среду, 23 ноября, 24-часовую забастовку с требованием индексации заработной платы за прошедшие пять лет.

Пилоты требуют повышения окладов, так как на фоне улучшения финансовых показателей  компании зарплаты членов правления и наблюдательного совета увеличились до 30%.

Между тем профсоюз Verdi призвал бортпроводников Eurowings также провести забастовки в аэропортах Дюссельдорфа и Гамбурга.

По материалам: ZN.UA , РБК ,
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Тэги забастовка пилоты отмена аэропорт Lufthansa Борисполь
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