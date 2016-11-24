Пилоты Lufthansa продлили забастовку, в "Борисполе" отменили несколько рейсов

На 24 ноября в связи с забастовками компания отменила около 900 рейсов различной дальности.
24 ноября планируется отменить 900 рейсов авиакомпании – как внутриевропейских, так и межконтинентальных, сообщает РБК со ссылкой на профсоюз пилотов.
В связи с забастовкой 24 ноября, как и днем ранее, будут отменены некоторые рейсы и в киевском аэропорту "Борисполь", сообщается на странице аэропорта в Facebook.
Ранее пилоты Lufthansa заявили о намерении провести в среду, 23 ноября, 24-часовую забастовку с требованием индексации заработной платы за прошедшие пять лет.
Пилоты требуют повышения окладов, так как на фоне улучшения финансовых показателей компании зарплаты членов правления и наблюдательного совета увеличились до 30%.
Между тем профсоюз Verdi призвал бортпроводников Eurowings также провести забастовки в аэропортах Дюссельдорфа и Гамбурга.ZN.UA , РБК ,