Пилоты Lufthansa продлили забастовку, в "Борисполе" отменили несколько рейсов

На 24 ноября в связи с забастовками компания отменила около 900 рейсов различной дальности.

Пилоты Lufthansa продолжают бастовать km.ru

Пилоты немецкой авиакомпании Lufthansa продлили свою забастовку еще на два дня – 24 и 25 ноября.

24 ноября планируется отменить 900 рейсов авиакомпании – как внутриевропейских, так и межконтинентальных, сообщает РБК со ссылкой на профсоюз пилотов.

В связи с забастовкой 24 ноября, как и днем ранее, будут отменены некоторые рейсы и в киевском аэропорту "Борисполь", сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Ранее пилоты Lufthansa заявили о намерении провести в среду, 23 ноября, 24-часовую забастовку с требованием индексации заработной платы за прошедшие пять лет.

Пилоты требуют повышения окладов, так как на фоне улучшения финансовых показателей компании зарплаты членов правления и наблюдательного совета увеличились до 30%.

Между тем профсоюз Verdi призвал бортпроводников Eurowings также провести забастовки в аэропортах Дюссельдорфа и Гамбурга.