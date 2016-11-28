Переговоры профсоюза с руководством авиакомпании оказались безрезультатными.

Пилоты Lufthansa объявили о новой забастовке

Пилоты немецкой авиакомпании Lufthansa объявили о новых забастовках, запланированных на 29 и 30 ноября.

Профсоюз Vereinigung Cockpit сообщил, что переговоры с менеджментом компании о повышении зарплат пилотам не принесли никаких результатов, передает Deutsche Welle.

Профсоюз предупреждает, что забастовка нарушит вылет самолетов из Германии рейсами как на длинные, так и на короткие расстояния.

Как сообщается, забастовка уже затронула 350 тысяч пассажиров.

Профсоюз требует повысить зарплату 5400 пилотам в среднем на 22%, Lufthansa предлагает 2,5% увеличение за 6-летний период, до 2019 года.

Пилоты Lufthansa 22 ноября начали 24-часовую забастовку с требованием индексации заработной платы за прошедшие пять лет.

Пилоты требуют повышения окладов, так как на фоне улучшения финансовых показателей компании зарплаты членов правления и наблюдательного совета увеличились до 30%.