Пилоты Lufthansa объявили о новой забастовке

Переговоры профсоюза с руководством авиакомпании оказались безрезультатными.
Профсоюз Vereinigung Cockpit сообщил, что переговоры с менеджментом компании о повышении зарплат пилотам не принесли никаких результатов, передает Deutsche Welle.
Профсоюз предупреждает, что забастовка нарушит вылет самолетов из Германии рейсами как на длинные, так и на короткие расстояния.
Как сообщается, забастовка уже затронула 350 тысяч пассажиров.
Профсоюз требует повысить зарплату 5400 пилотам в среднем на 22%, Lufthansa предлагает 2,5% увеличение за 6-летний период, до 2019 года.
Пилоты Lufthansa 22 ноября начали 24-часовую забастовку с требованием индексации заработной платы за прошедшие пять лет.
Пилоты требуют повышения окладов, так как на фоне улучшения финансовых показателей компании зарплаты членов правления и наблюдательного совета увеличились до 30%.Deutsche Welle (Українська редакція)