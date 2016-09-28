Пилот публикует фотографии из кабины самолета

Авиатор стремится запечатлить на фото красоту уголков Земли, где он побывал.

Пилот из Нидерландов Кристиан ван Хейст выкладывает на своем сайте пейзажи, снятые из кабины его самолета.

Свою карьеру в авиации ван Хейст начал в 20 лет на Fokker 50, затем 4,5 года летал на Boeing 737, сейчас 33-летний пилот летает на Boeing 747-8.

"Еще в раннем детстве я нашел большую радость, фотографируя красоту естественного света во всех его проявлениях. Позже я объединил это с полетами, и так появилась моя новая страсть. Видеть весь мир – это моя работа. Возможность посещать разные уголки планеты и увековечить их с помощью фотокамеры — большая честь для меня", - признается Кристиан ван Хейст.

Пилот из Бангладеш Шамим Шариф Сусом тоже любит свою работу и делает красивые аэрофотографии с пейзажами своей страны.