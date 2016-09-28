Топ Новости
<
>

Пилот публикует фотографии из кабины самолета

28 сентября в 18:15

Авиатор стремится запечатлить на фото красоту уголков Земли, где он побывал.

< >
ппп_6 < >
Фото www.jpcvanheijst.com

Пилот из Нидерландов Кристиан ван Хейст выкладывает на своем сайте пейзажи, снятые из кабины его самолета.

Свою карьеру в авиации ван Хейст начал в 20 лет на Fokker 50, затем 4,5 года летал на Boeing 737, сейчас 33-летний пилот летает на Boeing 747-8.

"Еще в раннем детстве я нашел большую радость, фотографируя красоту естественного света во всех его проявлениях. Позже я объединил это с полетами, и так появилась моя новая страсть. Видеть весь мир – это моя работа. Возможность посещать разные уголки планеты и увековечить их с помощью фотокамеры — большая честь для меня", - признается Кристиан ван Хейст.

Смотрите фото: Пилоты авиалайнеров показали свои лучшие фотографии с рабочего места

Пилот из Бангладеш Шамим Шариф Сусом тоже любит свою работу и делает красивые аэрофотографии с пейзажами своей страны.

По материалам: Новое время
Читайте также
Тэги пилот фото пейзажи аэрофотосъемка
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.83
EUR 28.98
Последние новости