Песков уснул на пресс-конференции Эрдогана и Путина в Стамбуле

Пресс-секретарь Путина несколько раз засыпал во время выступления российского и турецкого президентов.

Пресс-секретаря Путина не очень заинтересовало выступление его шефа Кадр/YouTube

Глава пресс-службы президента России Владимира Путинанесколько раз уснул во время совместной пресс-конференции Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 10 октября в Стамбуле.

Видеозапись пресс-конференции опубликована на официальном канале российского пропагандистского ресурса RussiaToday в Youtube.

Как можно увидеть на видео, пресс-секретаря Путина начало клонить в сон во время выступления Эрдогана (6:44-6:54). Когда слово взял российский президент, на ситуацию это существенно не повлияло (13:57-14:08).

Напомним, 10 октября президент РФ Владимир Путин встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Во время визита было подписано соглашение по "Турецкому потоку", а также достигнута договоренность о возобновлении экспорта турецких фруктов в Россию.

Потепление отношений двух стран стало возможным после того, как в конце июня Эрдоган направил Путину письмо, где выразил соболезнования в связи с гибелью пилота Су-24 и заявил о желании наладить двусторонние отношения. Первая встреча между лидерами двух стран состоялась в начале августа.