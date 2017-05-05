Первый официальный визит Трамп нанесет в Саудовскую Аравию

В мае президент США также посетит Израиль и Ватикан.

В Белом доме определились с графиком международных визитов Трампа Phil Speck / Flickr.com

Первыми государствами, которые посетитстанут Саудовская Аравия, Израиль и Ватикан.

Во время визита в Эр-Рияд Трамп обсудит с королем Саудовской Аравии совместную борьбу с международным терроризмом.

"Президент Трамп принял приглашение хранителя двух святынь короля Салмана бен Абд аль-Азиза Аль Сауда посетить Королевство Саудовская Аравия в конце этого месяца. Этот визит вновь подтвердит прочное партнерство между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией и позволит руководителям обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение, включая усилия по борьбе с террористическими группировками и дискредитации радикальных идеологий", – сообщили в пресс-службе Белого дома в четверг, 4 мая.

Кроме того, Трамп принял приглашения президента и премьер-министра Израиля Реувена Ривлина и Биньямина Нетаньяху, и также собирается посетить Иерусалим в мае.

С руководством Израиля президент США намерен обсудить противодействие угрозам со стороны Ирана, борьбы с "Исламским государством", а также политическое урегулирование палестинского конфликта.

Кроме того, Трамп встретится с президентом Палестинской администрации Махмудом Аббасом, "чтобы обсудить пути достижения мира между израильтянами и палестинцами".

Перед саммитом НАТО, который запланирован на 25 мая, президент США намерен посетить Ватикан и встретиться с Папой Римским Франциском, сообщает Bloomberg. Во время избирательной кампании понтифик критиковал Трампа за его высказывания о мигрантах.

Таким образом, Трамп нарушит устоявшуюся традицию, согласно которой президенты США, начиная с Рональда Рейгана, первые визиты наносили в соседние страны – Мексику или Канаду.

27-26 мая Трамп впервые примет участие в работе Саммита "Большой семерки" на Сицилии, где президент США встретится с лидерами Канады, Германии, Японии, Великобритании, Франции и Италии.

Ранее сообщалось, что Белый дом опубликовал отчет за первых 100 дней президентства Дональда Трампа, где обозначил главные достижения президента. Среди них оказалась и изоляция Сирии и России в ООН, посредством успеха в переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином.

В отчете также отмечается ракетный удар по сирийской авиабазе, после того как режим Башара Асада применил химическое оружие, а также введение новых санкций против сирийского режима. Среди внешнеполитических успехов также упоминается изоляция Северной Кореи и введение новых санкций против Ирана.