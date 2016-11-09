Первая речь Трампа: США не будут искать конфликтов

Новоизбранный президент США начал свою речь со слов о Клинтон.

Трамп произнес свою первую речь после победы. Yahoo!News

Свою первую речьначал с извинения перед аудиторией, что "заставил всех ждать в таком сложном деле".

"Я только что получил звонок от Хиллари Клинтон. Она поздравила нас с нашей победой. И я хочу поздравить ее саму и ее семью с очень тяжелой кампанией. Она боролась очень сильно. Клинтон хорошо и тяжело потрудилась для нашей страны. Теперь пришло время преодолеть различия. И пришло время демократам и республиканцам по всей стране объединиться как один народ. Я благодарю за честь быть президентом США, и это большая честь для нас. Я надеюсь на вашу помощь в объединении нашей большой и замечательной страны. Как я сказал ранее, это не просто предвыборная кампания, это новое движение, которое объединит всех трудящихся мужчин и женщин", - сказал Трамп.

Он сказал, что его команда собирается "восстановить страну", начав отстраивать инфраструктуру. При этом, по его словам, благодаря инфраструктурным проектам можно будет создать тысячи новых рабочих мест.

"Я хочу сказать всему мировому сообществу, что несмотря на интересы США, мы будем честно сотрудничать со всеми. Мы будем искать общие позиции, а не конфликты", - сказал Трамп.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.