Перес не позволил начаться войне с Ираном – Jerusalem Post

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Президент Израиля запретил публиковать эту информацию до своей смерти.

Перес запретил журналистам публиковать информацию об остановленной вовремя войне с Ираном до его смерти. Reuters

Если бы президент Израиляне помешал, премьер-министр Беньямин Нетаньяху нанес бы удар по Ирану и его ядерным объектам.

Об этом сегодня пишет Jerusalem Post, отмечая, что об этом израильский лидер сказал эксклюзивно изданию еще два года назад во время интервью. Журналисты издания встретились с ним в Peres Center for Peace в Яффе 24 августа, 2014 года.

На просьбу назвать свой самое большое политическое достижение, Перес ответил: "Я не позволил Нетаньяху атаковать Иран".

"Я не хочу вдаваться в детали, но я могу сказать, что он был готов начать атаку, и остановил его. Я сказал ему, что последствия будут катастрофическими", - добавил Перес.

При этом, он запретил изданию публиковать это его признание до его смерти. Напомним, что в среду, 28 сентября, в возрасте 93 лет скончался бывший президент Израиля Шимон Перес. Он умер в клинике в Тель-Авиве, куда он был госпитализирован с диагнозом "инсульт" две недели назад.