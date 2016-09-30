Перес не позволил начаться войне с Ираном – Jerusalem Post

Президент Израиля запретил публиковать эту информацию до своей смерти.
Об этом сегодня пишет Jerusalem Post, отмечая, что об этом израильский лидер сказал эксклюзивно изданию еще два года назад во время интервью. Журналисты издания встретились с ним в Peres Center for Peace в Яффе 24 августа, 2014 года.
На просьбу назвать свой самое большое политическое достижение, Перес ответил: "Я не позволил Нетаньяху атаковать Иран".
"Я не хочу вдаваться в детали, но я могу сказать, что он был готов начать атаку, и остановил его. Я сказал ему, что последствия будут катастрофическими", - добавил Перес.
При этом, он запретил изданию публиковать это его признание до его смерти. Напомним, что в среду, 28 сентября, в возрасте 93 лет скончался бывший президент Израиля Шимон Перес. Он умер в клинике в Тель-Авиве, куда он был госпитализирован с диагнозом "инсульт" две недели назад.ZN.UA