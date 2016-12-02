Переходная команда Трампа хочет ввести новые санкции против Ирана – FT

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На этот раз Тегеран хотят наказать не за ядерную программу.

Команда Трампа ищет возможность ввести санкции против Ирана. Flickr/ Gage Skidmore

Переходная администрация победителя на выборах президента США"прощупывает почву" в Республиканской партии в Конгрессе о возможности введения новых санкций против Ирана, которые бы не противоречили соглашению с Тегераном относительно его ядерной программы.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники в Конгрессе. Среди возможных вариантов, за что на этот раз Вашингтон может наказать Тегеран, рассматриваются сценарии давления из-за программы разработки баллистических ракет или за нарушение прав человека.

Также команда Трампа даже не начинала думать над тем, как она подойдет к соглашению по иранской ядерной программе.

"Они уже пристально изучают свои возможности, среди которых изучаются и санкции, не связанные с ядерной программой", - сказал неназванный американский чиновник.

Во время избирательной кампании Дональд Трамп называл соглашение с Ираном о его ядерной программе "худшей сделкой, о которой когда-либо вели переговоры". При этом он обещал разорвать ее и начать новые переговоры.

Сторонники введения новых санкций в Конгрессе убеждены, что это поможет надавить на Тегеран и заставить его пойти на некоторые уступки, в частности, отказаться от военной поддержки групп боевиков на Ближнем Востоке. Однако, риск от такого шага заключается в том, что это может разозлить американских партнеров в Европе, которые тоже подписали это соглашение. Это может привести к тому, что международное давление на Иран будет не таким сильным, как хотелось бы команде Трампа.

Недавно Сенат США высказался за продолжение санкций против Ирана на десять лет. Документ отправлен на подпись Бараку Обаме, и сенаторы уверены в том, что он его подпишет.

Соглашение по ядерной программе Ирана было достигнуто 14 июля 2015 года. В ней Тегеран согласился на ряд уступок по масштабам своей ядерной программы в обмен на снятие санкций.