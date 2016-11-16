Переговоры по выходу Великобритании из ЕС продлятся больше двух лет – глава Еврогруппы

Brexit потребует от руководства страны немало времени и сил, считает Дейсселблум.

Европа оказалась не готова к Brexit - Дейсселблум nupix / Depositphotos

Выход Великобритании из состава Европейского Союза (Brexit) будет непростым и займет гораздо больше времени, чем отведенные на него два года, уверен глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум.

"Переговоры будут очень сложными… они продлятся гораздо дольше двух лет" - сообщил глава Еврогруппы во время своего визита в Лондон, сообщает Reuters.

"С момента оглашения результатов британского референдума, Великобритания и Европа относятся друг к другу с неким подозрением, это патовая ситуация, в которой мы можем лишь пытаться поступить как можно лучше" - подчеркнул он.

По словам Дейсселблума, многие в Европе оказались не готовы к выходу Британии из состава ЕС.

"Люди любят шутить о том, что у Британии нет плана выхода из ЕС. Но и у многих европейцев тоже нет плана" - отметил еврочиновник.

Глава Еврогруппы уверен в том, что лучшим вариантом для Британии стал бы отказ от активации статьи 50 Лиссабонского соглашения. Но если это уже невозможно, Дейсселблум хотел бы сохранить хотя бы режим свободной торговли между Великобританией и Нидерландами.

Он считает невозможным проведение в Голландии референдума по поводу членства страны в ЕС по типу британского, несмотря на возрастающее влияние евроскептиков во главе с Гертом Вилдерсом.

"Нидерланды останутся в ЕС, общественная поддержка ЕС резко возросла после Brexit" - добавил политик.

3 ноября Высокий суд Лондона запретил правительству Великобритании начинать Brexit без одобрения парламента. Таким образом правительство не сможет самостоятельно ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза. Правительство обжалует данное решение в Верховном суде Великобритании в следующем месяце. На рассмотрение апелляции уже выделено время - с 5 по 8 декабря.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.